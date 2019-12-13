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Культура
2019-12-13T08:07+0300
https://ria.ru/20191213/1562318025.html
Постельные сцены в кино: почему много в зарубежном и мало в российском
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РИА Новости

Постельные сцены в кино: почему много в зарубежном и мало в российском

08:00 13.12.2019 (обновлено: 08:07 13.12.2019)
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© Централ ПартнершипИван Янковский и Кристина Асмус в фильме "Текст"
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме Текст
© Централ Партнершип
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Егор Беликов. В ограниченный прокат вышли сразу две примечательные картины о сексе: финская БДСМ-драма "Собаки не носят штанов" и французское разговорное кино "Одной волшебной ночью". Совпадение? Думаю, да. Но, с другой стороны, это хороший повод поговорить о том, как и зачем в кино сегодня демонстрируют сымитированный интим.

Финны — доминируют в кадре

В фильме "Собаки не носят штанов" никто толком и не занимается сексом, но в кадре всюду кислотный неоновый свет, черный латекс, полированный металл наручников и шипов, создающий атмосферу доминирования.
Сначала ничто этого не предвещает: главный герой, хирург по имени Юха, отдыхает на даче с женой и маленькой дочкой. Однажды утром супруга топится в озере рядом с домом. Муж, пытаясь ее спасти, сам чуть не погибает. Проходят годы, депрессивный вдовец замкнулся в себе.
© © Кинокомпания HHGКадр из фильма "Собаки не носят штанов"
Кадр из фильма Собаки не носят штанов
1 из 2
Кадр из фильма "Собаки не носят штанов"
© © Кинокомпания HHG
© © Кинокомпания HHGКадр из фильма "Собаки не носят штанов"
Кадр из фильма Собаки не носят штанов
2 из 2
Кадр из фильма "Собаки не носят штанов"
© © Кинокомпания HHG
1 из 2
Кадр из фильма "Собаки не носят штанов"
© © Кинокомпания HHG
2 из 2
Кадр из фильма "Собаки не носят штанов"
© © Кинокомпания HHG
Пока Юха терпеливо ждет бунтующую дочь-тинейджера, которая делает первое тату, он случайно забредает в соседнее помещение, где встречается с так называемой доминатрикс — БДСМ-мастерицей по имени Мона. Решив, что визитер — очередной клиент, она быстро подчиняет себе его волю и душит. Разумеется, не с целью убить, а наоборот. В полузабытьи из-за кислородного голодания герой вдруг явно видит умершую жену. Стремясь вновь встретиться с супругой хотя бы таким образом, он еще раз приходит к Моне.
Разумеется, чуткий финский режиссер Юкка-Пекка Валькеапяя вовсе не осуждает ни Юху, ни Мону за их порочность.

Больше чем один

© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
Кадр из фильма Одной волшебной ночью
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"
Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
Героям фильма "Одной волшебной ночью" тоже приходится однажды кое с чем смириться — слава богу, не со смертью любимого. Муж молодящейся парижанки Марии (47-летняя Кьяра Мастроянни, которая почти весь фильм проводит голышом) узнает, что она втайне спит с молодым любовником (на самом деле, далеко не только с ним).
После спокойного разговора о кризисе доверия изменница на время переезжает в номер отеля, что в доме напротив их квартиры, и смотрит в окно на свою жизнь со стороны. Марии являются фантомы мужчин, с которыми она спит, они начинают общаться друг с другом и будто бы заниматься сексом с ней. На Париж красиво падает снег.
Во Франции всегда говорят о сложных и щепетильных материях безо всяких обиняков и купюр. Режиссер Кристоф Оноре снимает кино о нравах погрязшей в самокопании и саморазоблачении французской буржуазии.
© © ПРОвзглядКьяра Мастроянни в фильме "Одной волшебной ночью"
Кьяра Мастроянни в фильме Одной волшебной ночью
1 из 3
Кьяра Мастроянни в фильме "Одной волшебной ночью"
© © ПРОвзгляд
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
Кадр из фильма Одной волшебной ночью
2 из 3
Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
Кадр из фильма Одной волшебной ночью
3 из 3
Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"
1 из 3
Кьяра Мастроянни в фильме "Одной волшебной ночью"
© © ПРОвзгляд
2 из 3
Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"
3 из 3
Кадр из фильма "Одной волшебной ночью"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "ПРОвзгляд"
С другой стороны, автор относится к своим героям, как и его финский коллега, очень бережно и с любовью, не допускает никакой классовой ненависти и поэтому спокойно оставляет Марию наедине с чувствами. Она настолько прикипела за 20 лет брака к изрядно обрюзгшему мужу, что секс с ним для нее уже не в приоритете, зато сожительство с близким человеком — все еще да.
Но она не потеряла и тягу к жизни, которую проявляет в постели с упругими юношами. Взрослой женщине дается право не только на адюльтер (Мария думала, что муж все понимает и не против), но и вообще на секс и любовь (в том числе и к себе) после 40 лет — уже это как минимум примечательно в трепетном, стильном, эротичном фильме, который заодно показывает нам Париж таким, каким мы не привыкли видеть его в кино, совершенно не открыточным.

А есть ли секс в России?

Трудно надеяться на то, что оба этих фильма в нашем прокате поймут и примут (не говоря уже о том, что их вряд ли вообще заметят). Хотя жанр кино о сексе в России этой осенью получил развитие: в прокат неожиданно успешно вышла "Верность". Эта картина о неосознанных изменах собрала почти 100 миллионов рублей.
Но смелых, откровенных и, главное, современных российских фильмов на плотские темы удается вспомнить всего ничего: "Как меня зовут", дилогия "Про любовь" (впрочем, довольно ванильная) и "Интимные места", вот и все. Почему так?
© WDSSPRЕвгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"
Евгения Громова и Александр Паль в фильме Верность
1 из 4
Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"
© WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
2 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© WDSSPR
© Фото : пресс-служба МоскиноКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
3 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба МоскиноКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
4 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
1 из 4
Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"
© WDSSPR
2 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© WDSSPR
3 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
4 из 4
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
Думаю, все дело в уровне осознанности у российского массового зрителя, который, кажется, считает, что если на экране что-то показали, то это взаправду, что бы ни происходило в сцене.
Совсем недавно многочисленные радетели за нравственность делано самовыражались в комментариях у комика Харламова, женатого на актрисе Кристине Асмус. Она осмелилась нанести пощечину общественной морали тем, что снялась в постельной сцене в фильме "Текст".
Актриса Кристина Асмус
21 ноября, 06:55
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
Эпизод этот, кстати, совершенно не центральный, — это вам не оргия в последней картине Кубрика "С широко закрытыми глазами", которая в свое время тоже шокировала. В "Тексте" герой Александра Петрова ближе к финалу печально мастурбирует на домашнее порно заклятого врага Хазина (Иван Янковский). Снято, к слову, на смартфон виртуозно и, кажется, самим Янковским, но секс, конечно, понарошку.
Александр Петров в фильме Текст
25 октября, 08:00Культура
Петров и Янковский — враги на экране, в телефоне и в "Тексте"
Ханжам стоило бы учесть, что, согласно всем цензурным законам России, половых органов в кадре не видно ни на секунду, да и сцена получилась скорее парадоксально трагическая, нежели эротическая. Но это, конечно, не остановило глас народа, который провозгласил Харламова "куколдом" — на новоязе это означает рогоносец.

Стыдно, когда видно? Нет, не стыдно

Итак, получается, что французские кинематографисты внимательно и бережно изучают феномен измены в современной семье и восприятие верности как концепции. Финны идут даже дальше и показывают БДСМ-сессии как высочайшее проявление любви. А в России кто-то, во-первых, считает себя в праве лезть в чужую личную жизнь (пусть и понарошку), во-вторых, фиксирует измену там, где ее никогда не было, в-третьих — провозглашает придуманное мыслепреступление непростительным.
Пока артистку Асмус клюют за то, что она посмела появиться голой в фильме, где этого требовала роль, не приходится надеяться на вдумчивый взрослый разговор о сексе.
Кадр из фильма Люби их всех
17 июня, 08:00Культура
Изменяют все! О чем говорят женщины на "Кинотавре"
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КультураКино и сериалыКристина АсмусАлександр Петров (актер)
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