Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Комик рассказал, что ему приходит множество вопросов о том, как он оценивает эту сцену и как он позволил своей жене в ней сняться.

"Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что?" — написал артист в Instagram.

Он подчеркнул, что хотя откровенная сцена и необходима для сюжета, сама картина не об этом.

"Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль", — отметил Харламов.

Артист также отметил, что сцена никак не повлияла на его отношение к супруге.