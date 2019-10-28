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РИА Новости

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

15:45 28.10.2019
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© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Комик рассказал, что ему приходит множество вопросов о том, как он оценивает эту сцену и как он позволил своей жене в ней сняться.
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"Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что?" — написал артист в Instagram.
Он подчеркнул, что хотя откровенная сцена и необходима для сюжета, сама картина не об этом.
"Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль", — отметил Харламов.
Артист также отметил, что сцена никак не повлияла на его отношение к супруге.
"Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно!" — резюмировал он.
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