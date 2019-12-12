В Турции прокомментировали резолюцию США о признании геноцида армян

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости. Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году является безответственным шагом, который нанесет долговременный ущерб турецко-американским отношениям, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.

"Резолюция не принесет ничего хорошего отношениям между Турцией и США… Она войдет в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции, которые понесут ответственность за нанесение длительного ущерба отношений между двумя странами", - написал Алтун в Twitter

Он напомнил о предложении Турции создать международную группу историков для оценки событий 1915 года.

"Мы говорили, что история должна не разделять народы, а объединять их. Но некоторые члены конгресса США в последние месяцы всячески пытались игнорировать точку зрения и чуткость своего союзника по НАТО и действовали безответственно, поставив под удар связи между двумя нациями и государствами", - заявил чиновник.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.