В Турции прокомментировали резолюцию США о признании геноцида армян

Сенат США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. В конце октября аналогичную резолюцию приняла палата представителей США.
10 декабря, 21:15Премьер Греции обсудил с послом США "провокации Турции"
"Резолюция не принесет ничего хорошего отношениям между Турцией и США… Она войдет в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции, которые понесут ответственность за нанесение длительного ущерба отношений между двумя странами", - написал Алтун в Twitter.
Он напомнил о предложении Турции создать международную группу историков для оценки событий 1915 года.
"Мы говорили, что история должна не разделять народы, а объединять их. Но некоторые члены конгресса США в последние месяцы всячески пытались игнорировать точку зрения и чуткость своего союзника по НАТО и действовали безответственно, поставив под удар связи между двумя нациями и государствами", - заявил чиновник.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
США фактически признали геноцид армян в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.
11 декабря, 20:37Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции