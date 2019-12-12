Коллеги Шеремета шокированы версией следствия по делу о его убийстве

"Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно", - говорится в заявлении на сайте издания.

Отмечается, что на брифинге не были даны ответы на некоторые вопросы: кто был заказчиком убийства, каковы мотивы заказчика, кто был заинтересован в "дестабилизации ситуации в стране" в тот момент.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".