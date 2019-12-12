Коллеги Шеремета шокированы версией следствия по делу о его убийстве

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Редакция издания "Украинская правда", в котором до гибели работал журналист Павел Шеремет, заявила, что "шокирована" версией следствия по делу о его убийстве.
В четверг глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Как заявил на брифинге глава Нацполиции Евгений Коваль, основной версией убийства следствие считает "дестабилизацию социально-политической ситуации в стране".
"Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно", - говорится в заявлении на сайте издания.
Отмечается, что на брифинге не были даны ответы на некоторые вопросы: кто был заказчиком убийства, каковы мотивы заказчика, кто был заинтересован в "дестабилизации ситуации в стране" в тот момент.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".