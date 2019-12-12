Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия"

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с Владимиром Путиным в Париже.

Полную версию интервью, а также реакцию окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом на "России" обещают показать в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Приезжайте, посмотрите"

Накануне на пресс-конференции по итогам встречи в Париже Зеленский заочно обвинил ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Владимира Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации на Украине, хотя лично там не бывал.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю — приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", — сказал Зеленский.

В ответ телеведущий напомнил, что ему запрещен въезд на Украину , и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.