Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T23:11+0300
https://ria.ru/20191212/1562335205.html
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_f7539bab9ad81dd5dfba9d5efe8fa56c.jpg
РИА Новости

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

23:11 12.12.2019
26221
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с Владимиром Путиным в Париже.
Участники акции протеста возле здания администрации президента Украины в Киеве
11 декабря, 08:00
Зеленский пересек все "красные линии". Но Майдана не произошло
Полную версию интервью, а также реакцию окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом на "России" обещают показать в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Приезжайте, посмотрите"

Накануне на пресс-конференции по итогам встречи в Париже Зеленский заочно обвинил ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Владимира Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации на Украине, хотя лично там не бывал.
"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю — приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", — сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 декабря, 02:20
Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну
В ответ телеведущий напомнил, что ему запрещен въезд на Украину, и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
4675226
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Коллеги Шеремета шокированы версией следствия по делу о его убийстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23В МИД не исключили перенос новой встречи нормандских лидеров
13:22Сенатор назвал одностороннее изменение минских соглашений недопустимым
13:21В Саратове два человека пострадали в ДТП с автобусом
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Лента новостейМолния