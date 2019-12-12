Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал Зеленский в беседе с журналистом телеканала после переговоров с Владимиром Путиным в Париже.
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Полную версию интервью, а также реакцию окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом на "России" обещают показать в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Приезжайте, посмотрите"
Накануне на пресс-конференции по итогам встречи в Париже Зеленский заочно обвинил ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Владимира Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации на Украине, хотя лично там не бывал.
"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю — приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", — сказал Зеленский.
В ответ телеведущий напомнил, что ему запрещен въезд на Украину, и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры приняли коммюнике по итогам встречи. В документе подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.