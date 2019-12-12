Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры

МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Палата депутатов Чили проголосовала в четверг с небольшим перевесом за то, чтобы признать обвинения против президента Себастьяна Пиньеры не соответствующими конституции, тем самым остановив процедуру импичмента.
Ранее парламентская комиссия одобрила выдвижение обвинений против Пиньеры из-за применения полицией силы на протестах. В случае голосования обеих палат парламента за его виновность Пиньера мог лишиться поста. Сторонникам президента принадлежит 70 из 155 мест в палате депутатов и 18 из 43 мест в сенате.
"79 голосами за при 73 голосах против палата признала конституционные обвинения в адрес президента республики не соответствующими требованиям, изложенным в политической конституции. Таким образом, поданный иск более не признаётся действительным", - говорится в сообщении палаты в Twitter.
Авторы инициативы обвиняли Пиньеру в нарушении конституции и называли его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов.
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Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек. По данным Национального института прав человека республики, в ходе протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 3,4 тысячи человек. Власти расследуют более 850 случаев возможного превышения полномочий со стороны полиции и военных.