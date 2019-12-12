Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры

"79 голосами за при 73 голосах против палата признала конституционные обвинения в адрес президента республики не соответствующими требованиям, изложенным в политической конституции. Таким образом, поданный иск более не признаётся действительным", - говорится в сообщении палаты в Twitter.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек. По данным Национального института прав человека республики, в ходе протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 3,4 тысячи человек. Власти расследуют более 850 случаев возможного превышения полномочий со стороны полиции и военных.