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Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры
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РИА Новости

Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры

22:41 12.12.2019 (обновлено: 23:15 12.12.2019)
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© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости / Александр Соловский
МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Палата депутатов Чили проголосовала в четверг с небольшим перевесом за то, чтобы признать обвинения против президента Себастьяна Пиньеры не соответствующими конституции, тем самым остановив процедуру импичмента.
Ранее парламентская комиссия одобрила выдвижение обвинений против Пиньеры из-за применения полицией силы на протестах. В случае голосования обеих палат парламента за его виновность Пиньера мог лишиться поста. Сторонникам президента принадлежит 70 из 155 мест в палате депутатов и 18 из 43 мест в сенате.
"79 голосами за при 73 голосах против палата признала конституционные обвинения в адрес президента республики не соответствующими требованиям, изложенным в политической конституции. Таким образом, поданный иск более не признаётся действительным", - говорится в сообщении палаты в Twitter.
Авторы инициативы обвиняли Пиньеру в нарушении конституции и называли его ответственным за систематическое нарушение прав человека во время антиправительственных протестов.
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Протесты в ЧилиСебастьян ПиньераЧилиВ мире
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