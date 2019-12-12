Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T22:23+0300
https://ria.ru/20191212/1562334322.html
Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155903/29/1559032987_0:51:1769:1047_1036x0_80_0_0_7acd4f23ecb1b615d7b4ca78cdff05f5.jpg
РИА Новости

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе

22:22 12.12.2019 (обновлено: 22:23 12.12.2019)
6400
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев завершил определение новых участков для разведения сил и средств в Донбассе.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он в интервью агентству УНИАН.

Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольки там участкам мы договоримся", - добавил Пристайко.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Вчера, 05:50
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать "максимально быстро". "Даже следующее заседание нас бы устроило (следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 декабря - ред.)", - добавил глава МИД.
Однако, по его словам, у Украины есть запасные варианты участков разведения. "У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
10 декабря, 01:33
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
1071215
Обсудить 1
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРВадим Пристайко"Нормандская четверка"ДонбассКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Капельницы
Студент ВШЭ впал в кому на занятиях, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным
Германский бундестаг в Берлине
В бундестаге прокомментировали высылку дипломатов из России
Автомобили скорой помощи
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста "Вечерней Москвы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23В МИД оценили возможность новой встречи нормандских лидеров
13:22Сенатор назвал одностороннее изменение минских соглашений недопустимым
13:21В Саратове два человека пострадали в ДТП с автобусом
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Лента новостейМолния