Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев завершил определение новых участков для разведения сил и средств в Донбассе

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи , прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сказал он в интервью агентству УНИАН.

Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольки там участкам мы договоримся", - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать "максимально быстро". "Даже следующее заседание нас бы устроило (следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 декабря - ред.)", - добавил глава МИД.

Однако, по его словам, у Украины есть запасные варианты участков разведения. "У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.