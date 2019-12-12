ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах.
В Великобритании в четверг проходят всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Участки закроются в 22.00 мск (01.00 мск пятницы).
"Наши команды на местах сообщают о большой явке сторонников лейбористов. А вы уже проголосовали? А ваша семья и друзья? Завтра утром лидер страны войдет в резиденцию на Даунинг-стрит и начнет реализовывать свою политику. Этим лидером буду либо я, либо Джереми Корбин", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте письма за подписью премьера, которое Консервативная партия разослала своим сторонникам.
Письмо озаглавлено соответствующим образом: "Явка у лейбористов высока".
"Эти выборы сведутся к нескольким голосам. Так что идите и проголосуйте за консерваторов! У нас осталось всего несколько часов для того, чтобы обеспечить правительство большинства. Все зависит от вас", - призывает Джонсон.
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С аналогичным призывом к своим сторонникам выступил и лидер Лейбористской партии Корбин.
"Я могу представить себе только одну вещь ужасней, чем еще пять часов правительства тори. Это еще пять лет", - написал он в письме, также имеющемся в распоряжении РИА Новости.