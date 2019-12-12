Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах

"Наши команды на местах сообщают о большой явке сторонников лейбористов. А вы уже проголосовали? А ваша семья и друзья? Завтра утром лидер страны войдет в резиденцию на Даунинг-стрит и начнет реализовывать свою политику. Этим лидером буду либо я, либо Джереми Корбин", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте письма за подписью премьера, которое Консервативная партия разослала своим сторонникам.