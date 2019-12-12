Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T22:19+0300
https://ria.ru/20191212/1562334255.html
Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/49/1562314963_0:3:2487:1402_1036x0_80_0_0_3a83c977debec3a821e32c9e3e079866.jpg
РИА Новости

Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах

22:19 12.12.2019
926
© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн на избирательном участке в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн на избирательном участке в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах.
В Великобритании в четверг проходят всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Участки закроются в 22.00 мск (01.00 мск пятницы).
"Наши команды на местах сообщают о большой явке сторонников лейбористов. А вы уже проголосовали? А ваша семья и друзья? Завтра утром лидер страны войдет в резиденцию на Даунинг-стрит и начнет реализовывать свою политику. Этим лидером буду либо я, либо Джереми Корбин", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости тексте письма за подписью премьера, которое Консервативная партия разослала своим сторонникам.
Письмо озаглавлено соответствующим образом: "Явка у лейбористов высока".
"Эти выборы сведутся к нескольким голосам. Так что идите и проголосуйте за консерваторов! У нас осталось всего несколько часов для того, чтобы обеспечить правительство большинства. Все зависит от вас", - призывает Джонсон.
Вестминстерский дворец
Вчера, 03:41
Процедура выборов в парламент Великобритании
С аналогичным призывом к своим сторонникам выступил и лидер Лейбористской партии Корбин.
"Я могу представить себе только одну вещь ужасней, чем еще пять часов правительства тори. Это еще пять лет", - написал он в письме, также имеющемся в распоряжении РИА Новости.
3311010
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаДжереми КорбинБорис ДжонсонКонсервативная партия ВеликобританииЛейбористская партия ВеликобританииВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Коллеги Шеремета шокированы версией следствия по делу о его убийстве
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Табличка на здании Министерства финансов Украины
Киев возразил против аргументов России в споре о еврооблигациях
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Джонсон прокомментировал данные exit poll, предсказывающие победу тори
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Президент Чили Себастьян Пиньера
Чилийский конгресс остановил процесс импичмента президента Пиньеры
Лондон
Эксперт прокомментировала итоги парламентских выборов в Британии
Досрочные парламентские выборы в Великобритании
Тори пока набирают абсолютное большинство в британском парламенте
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23В МИД оценили возможность новой встречи нормандских лидеров
13:22Сенатор назвал одностороннее изменение минских соглашений недопустимым
13:21В Саратове два человека пострадали в ДТП с автобусом
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Лента новостейМолния