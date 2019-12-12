Москалькова заявила, что посетила Шестуна в СИЗО по просьбе его жены

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в СИЗО "Матросская тишина" по просьбе его жены в четверг.

Ранее адвокат Шестуна Алла Кульбаева сообщила РИА Новости, что увидела обвиняемого после долгого перерыва и, по ее словам, он "не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего". Позднее руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков опроверг сообщения о плохом состоянии Шестуна.

"Посетила Шестуна в четверг по просьбе его жены, которая очень обеспокоена тем, в каком он состоянии. Я убедилась, что он в хороших условиях",- сказала Москалькова в эфире "Вести ФМ"

Омбудсмен добавила, что, по словам Шестуна, он также доволен своими условиями в СИЗО и получает необходимую помощь, хотя его жена просила о возможном переводе его в горбольницу.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.