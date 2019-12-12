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Москалькова заявила, что посетила Шестуна в СИЗО по просьбе его жены
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РИА Новости

Москалькова заявила, что посетила Шестуна в СИЗО по просьбе его жены

22:18 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в СИЗО "Матросская тишина" по просьбе его жены в четверг.
Ранее адвокат Шестуна Алла Кульбаева сообщила РИА Новости, что увидела обвиняемого после долгого перерыва и, по ее словам, он "не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего". Позднее руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков опроверг сообщения о плохом состоянии Шестуна.
"Посетила Шестуна в четверг по просьбе его жены, которая очень обеспокоена тем, в каком он состоянии. Я убедилась, что он в хороших условиях",- сказала Москалькова в эфире "Вести ФМ".
Омбудсмен добавила, что, по словам Шестуна, он также доволен своими условиями в СИЗО и получает необходимую помощь, хотя его жена просила о возможном переводе его в горбольницу.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Александр ШестунТатьяна МоскальковаМатросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФВладимир ПутинМосковская областьРоссияПроисшествия
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