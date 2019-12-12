Москалькова посетила Шестуна в СИЗО

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в СИЗО "Матросская тишина", сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее адвокат Шестуна Алла Кульбаева сообщила РИА Новости, что увидела обвиняемого после долгого перерыва и, по ее словам, он "не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего". Позднее руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков опроверг сообщения о плохом состоянии Шестуна.
"Уполномоченный по правам человека посетила Шестуна в "Матросской тишине", - сообщили в пресс-службе.
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Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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