Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T22:10+0300
https://ria.ru/20191212/1562334035.html
Москалькова посетила Шестуна в СИЗО
https://cdn23.img.ria.ru/images/155481/53/1554815318_0:0:3224:1814_1036x0_80_0_0_1008b534b7b98b8a4bea077e7e14ea88.jpg
РИА Новости

Москалькова посетила Шестуна в СИЗО

22:10 12.12.2019
467
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в СИЗО "Матросская тишина", сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее адвокат Шестуна Алла Кульбаева сообщила РИА Новости, что увидела обвиняемого после долгого перерыва и, по ее словам, он "не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего". Позднее руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков опроверг сообщения о плохом состоянии Шестуна.
"Уполномоченный по правам человека посетила Шестуна в "Матросской тишине", - сообщили в пресс-службе.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
11 декабря, 17:22
Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
8 ноября, 18:21
У Шестуна нашли новое имущество
010118
Обсудить 0
Александр ШестунТатьяна МоскальковаМатросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова заявила, что посетила Шестуна в СИЗО по просьбе его жены
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн на избирательном участке в Лондоне
Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В Югре заключенный умер в колонии-поселении
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
В Москве сформулируют предложения по увековечению памяти Юрия Лужкова
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
На Украине задержали трех фигурантов дела об убийстве Шеремета
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
В ОБСЕ надеются, что убийц Шеремета привлекут к ответственности
Логотип телеканала RT
RT получил "Премию Рунета"
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Политолог раскритиковал версию следствия о мотиве убийства Шеремета
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Коллеги Шеремета шокированы версией следствия по делу о его убийстве
Снимок Марса, сделанный космическим телескопом Хаббл
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш рассказал о преимуществах низкоуглеродной экономики
Кадр из фильма Стриптизерши
Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против сына президента Никарагуа
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния