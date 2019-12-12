Москалькова посетила Шестуна в СИЗО

Ранее адвокат Шестуна Алла Кульбаева сообщила РИА Новости, что увидела обвиняемого после долгого перерыва и, по ее словам, он "не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего". Позднее руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков опроверг сообщения о плохом состоянии Шестуна.

"Уполномоченный по правам человека посетила Шестуна в "Матросской тишине", - сообщили в пресс-службе.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.