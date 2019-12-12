Путин принял отставку губернатора Иркутской области

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Левченко подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора глава государства назначил Игоря Кобзева.

Первый секретарь бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев заявил РИА Новости, что коммунисты планируют вновь выдвинуть кандидатуру Левченко на пост губернатора Иркутской области . Выборы пройдут в сентябре 2020 года.

В свою очередь, депутат Госдумы от Бурятии, Забайкалья и Приангарья Александр Якубовский в разговоре с РИА Новости назвал отставку Левченко закономерной. Он отметил, что губернатор не справился с ликвидацией последствий летнего паводка и природных пожаров, а также провалил работу по строительству нового аэропорта.

"Есть проблемы с возведением радиологического корпуса онкоцентра. Плюс коррупционные скандалы, в частности с лесом, когда был арестован министр лесного комплекса. Целый ворох проблем, который был наработан за четыре года, я думаю, и стал причиной для отставки", - сказал Якубовский.

По его словам, Левченко уходом по собственному желанию лишь "предупредил свою отставку в связи с утратой доверия". Он считает, что назначение врио губернатора заместителя главы МЧС связано, главным образом, не с экономическими проблемами региона, а с необходимостью более эффективно решать вопросы, вызванные чрезвычайными ситуациями.

Сергея Левченко избрали губернатором Иркутской области в 2015 году. Он баллотировался от КПРФ и победил во втором туре, обойдя тогдашнего главу региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко на 15 процентов голосов.