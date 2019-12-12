Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T05:40+0300
https://ria.ru/20191212/1562331872.html
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
https://cdn25.img.ria.ru/images/156232/54/1562325414_0:0:2884:1623_1036x0_80_0_0_1eda7a6981cb8ec6270e1182a4665ce0.jpg
РИА Новости

Путин принял отставку губернатора Иркутской области

20:35 12.12.2019 (обновлено: 05:40 13.12.2019)
6594
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Левченко подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора глава государства назначил Игоря Кобзева.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Вчера, 19:00
Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
Первый секретарь бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев заявил РИА Новости, что коммунисты планируют вновь выдвинуть кандидатуру Левченко на пост губернатора Иркутской области. Выборы пройдут в сентябре 2020 года.
В свою очередь, депутат Госдумы от Бурятии, Забайкалья и Приангарья Александр Якубовский в разговоре с РИА Новости назвал отставку Левченко закономерной. Он отметил, что губернатор не справился с ликвидацией последствий летнего паводка и природных пожаров, а также провалил работу по строительству нового аэропорта.
"Есть проблемы с возведением радиологического корпуса онкоцентра. Плюс коррупционные скандалы, в частности с лесом, когда был арестован министр лесного комплекса. Целый ворох проблем, который был наработан за четыре года, я думаю, и стал причиной для отставки", - сказал Якубовский.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 19:07
Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
По его словам, Левченко уходом по собственному желанию лишь "предупредил свою отставку в связи с утратой доверия". Он считает, что назначение врио губернатора заместителя главы МЧС связано, главным образом, не с экономическими проблемами региона, а с необходимостью более эффективно решать вопросы, вызванные чрезвычайными ситуациями.
Сергея Левченко избрали губернатором Иркутской области в 2015 году. Он баллотировался от КПРФ и победил во втором туре, обойдя тогдашнего главу региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко на 15 процентов голосов.
В последнее время Владимир Путин не раз критиковал работу администрации Иркутской области во главе с Левченко из-за плохой работы по устранению последствий паводка в Приангарье, от которого серьезнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
41413754
Обсудить 17
КПРФИгорь КобзевСергей ЛевченкоМЧС РФИркутская областьПолитика
Популярные комментарии
ему сидеть а его в отставку
12 декабря, 21:10
ихиегудин хламида
39110233
А как Зюганов нахваливал Левченко. В каждом интервью. Зюганову пора на покой. Он только дискредитирует КПРФ.
12 декабря, 22:18
Евгений Гужов
27303113
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Портфели в руках депутатов
Стратегический ход: в двух регионах сменили руководителей
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Пресс-служба главы Приангарья не комментирует сообщения о его отставке
Игорь Кобзев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Бывший замминистра МЧС возглавил Иркутскую область
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр из видео
При пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб человек
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Врио губернатора Приангарья Кобзев прибыл в Иркутск
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:18Лукашенко попросил студентов-медиков не "смоктать папироску"
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
Лента новостейМолния