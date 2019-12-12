В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США

Так они прокомментировали интервью депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре РИА Новости, где он заявил, что правительство страны "капитулировало" перед Вашингтоном по "Северному потоку — 2", поскольку допустило увязку проекта с украинским вопросом.

"Думать о своем народе"

Депутат Госдумы Игорь Ананских подчеркнул, что если немецкое правительство думает о своем народе, то оно заинтересовано в строительстве "Северного потока — 2".

"Это не газпромовский проект, а консорциум крупных энергетических компаний, в котором "Газпром" является одним из игроков", — цитирует его РБК.

Ананских подчеркнул, что российское топливо на 25-30 процентов дешевле сжиженного природного газа.

"Крупнейший потребитель"

Депутат Госдумы Павел Завальный заявил, что "Северный поток — 2" имеет важное значение для Берлина и всей Европы.

"Германия является крупнейшим потребителем российского газа — порядка 55 миллионов кубов получает. Они приняли решение с 2022 года выводить из эксплуатации ядерную энергетику и снижать угольную генерацию — она на сегодня составляет около 40 процентов", — добавил он.

Завальный отметил, что Германия испытывает сильное давления со стороны Штатов из-за зависимости, вызванной несколькими экономическими аспектами, в частности для Берлина большое значение играют продажи немецких автомобилей на американском рынке, помимо этого, немецкий золотой запас находится в США.

"Они заявили, что будут брать американский сжиженный природный газ, чтобы хоть как-то успокоить Америку", — заявил политик.

Он подчеркнул, что это не помешает реализации проекта "Северный поток — 2" — газопровод достроят в любом случае.

"Бесчестная борьба"

Сенатор Владимир Джабаров также считает, что никакие санкции не смогут помешать реализации проекта.

"За приостановку "Северного потока — 2" идет абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта. Тем не менее газопровод будет реализован", — цитирует его RT.

При этом он призвал спокойно относиться к заявлению его немецкого коллеги, поскольку Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед США.

"Северный поток — 2"

Швеции, Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии Дании и Германии.

Латвия и Против строительства активно выступает Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Польша Литва также критикуют проект, называя его "политически мотивированным".

Реализации "Северного потока — 2" также мешают Соединенные Штаты, которые планируют увеличить поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Более того, ранее профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем заложены средства на "противодействие России" в различных областях. Среди прочего предусматриваются санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" . Окончательно документ будет принят после того, как его подпишет президент Дональд Трамп.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия , подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.