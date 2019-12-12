В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. США оказывают серьезное давление на Германию в ситуации с "Северным потоком — 2", отметили российские политики.
Так они прокомментировали интервью депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффена Котре РИА Новости, где он заявил, что правительство страны "капитулировало" перед Вашингтоном по "Северному потоку — 2", поскольку допустило увязку проекта с украинским вопросом.
"Думать о своем народе"
Депутат Госдумы Игорь Ананских подчеркнул, что если немецкое правительство думает о своем народе, то оно заинтересовано в строительстве "Северного потока — 2".
Ананских подчеркнул, что российское топливо на 25-30 процентов дешевле сжиженного природного газа.
"Крупнейший потребитель"
Депутат Госдумы Павел Завальный заявил, что "Северный поток — 2" имеет важное значение для Берлина и всей Европы.
"Германия является крупнейшим потребителем российского газа — порядка 55 миллионов кубов получает. Они приняли решение с 2022 года выводить из эксплуатации ядерную энергетику и снижать угольную генерацию — она на сегодня составляет около 40 процентов", — добавил он.
Завальный отметил, что Германия испытывает сильное давления со стороны Штатов из-за зависимости, вызванной несколькими экономическими аспектами, в частности для Берлина большое значение играют продажи немецких автомобилей на американском рынке, помимо этого, немецкий золотой запас находится в США.
"Они заявили, что будут брать американский сжиженный природный газ, чтобы хоть как-то успокоить Америку", — заявил политик.
Он подчеркнул, что это не помешает реализации проекта "Северный поток — 2" — газопровод достроят в любом случае.
"Бесчестная борьба"
Сенатор Владимир Джабаров также считает, что никакие санкции не смогут помешать реализации проекта.
"За приостановку "Северного потока — 2" идет абсолютно бесчестная борьба. Американцы выкручивают руки своим европейским партнерам с тем, чтобы они вышли из проекта. Тем не менее газопровод будет реализован", — цитирует его RT.
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При этом он призвал спокойно относиться к заявлению его немецкого коллеги, поскольку Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед США.
"Северный поток — 2"
Реализации "Северного потока — 2" также мешают Соединенные Штаты, которые планируют увеличить поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Более того, ранее профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем заложены средства на "противодействие России" в различных областях. Среди прочего предусматриваются санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Окончательно документ будет принят после того, как его подпишет президент Дональд Трамп.
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В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.