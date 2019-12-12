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https://ria.ru/20191212/1562277679.html
Штеффен Котре: ФРГ капитулировала перед США по "Северному потоку-2"
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РИА Новости

Штеффен Котре: ФРГ капитулировала перед США по "Северному потоку-2"

11:00 12.12.2019
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© Фото : официальный сайт Штеффена КотреОфициальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США. Ведут ли США экономическую войну с Россией, какую роль в этом играет Украина и ситуация вокруг нового транзитного соглашения о поставке газа, будет ли запущен "Северный поток-2" и чьи интересы защищает Газовая директива ЕС — на эти и другие вопросы РИА Новости ответил депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
— На прошлой неделе внешнеполитическое руководство Германии приняло решение о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине. Как вы это оцениваете?
— К сожалению, в отношениях с Россией климат в течение многих лет был отравлен федеральным правительством. Россия всегда представлена козлом отпущения. До того, как на столе появятся доказательства, всегда должна применяться презумпция невиновности — как при расследовании убийства в Моабите, так и в случае отравления Скрипалей в Солсбери. (В противном случае) это был бы еще один шаг в направлении конфронтации, который мы не должны предпринимать. Наоборот — мы должны более тесно сотрудничать с Россией, кооперировать. Реакция федерального правительства кажется мне до сих пор политически предвзятой.
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— Пытается ли Украина использовать новейший конфликт между Россией и Западом? К примеру, в Киеве называет санкции против "Северного потока-2", которыми угрожают США, инструментом в споре вокруг нового газового транзитного договора с Россией. Как вы к этому относитесь?
— США заинтересованы в дестабилизации Украины, а также в том, чтобы предотвратить хорошие отношения между Россией и странами ЕС. В этом смысле происходящее выглядит вполне логично. Украина подпитывается со стороны США, она в одностороннем порядке поддерживается США и Еврокомиссией и использует все, чтобы получить прибыль за счет России (там), где, собственно, необходимо было бы сотрудничать. До сих пор здесь нет разумного решения. Спасительным решением в этой ситуации было бы построение сильной и сосредоточенной на себе Европы. Если Германия снова будет действовать суверенно и реалистично, если она будет осознавать свои собственные интересы, то, конечно, никто не поддержит страну, которая попирает интересы Европы, особенно в области энергоснабжения.
— Федеральное правительство выступает с позиции, что "Северный поток-2" имеет политическую составляющую, это газовое транзитное соглашение между Россией и Украиной, которое необходимо заключить. Как вы это оцениваете?
— Речь идет об экономической войне США против России. В качестве средства используется Европа. "Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения. Попытки торпедировать его должны привести к тому, что федеральное правительство и канцлер Германии (Ангела) Меркель немедленно закричат и скажут: нет, так не пойдет! В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток-2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало. Оно больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их. Стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами.
Строительство газопровода Северный поток-2
10 декабря, 06:53
В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока – 2"
— 13 ноября в германском бундестаге была принята поправка к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Считаете ли вы это прогрессом?
— Федеральное правительство пытается представить это как прогресс. Но дело в том, что Газовая директива ЕС направлена против газопровода "Северный поток-2" и нашего газоснабжения. Еврокомиссия, будто судебный пристав США, изначально хотела остановить этот газопровод и теперь, по крайней мере, взяла (его) под свой контроль. Это практически нарушение договоров ЕС. Евросоюз регулирует внутренний рынок, а не трубопроводы между государствами-членами и третьими странами. Но США хотят продавать нам свой дорогой СПГ и газ, добытый методом фрекинга, и подтолкнули некоторые страны ЕС выступить против "Северного потока-2". "Альтернатива для Германии" один раз остановила законопроект в бундестаге. Сейчас, к сожалению, распространение Газовой директивы, которое будет стоить потребителям газа больше денег, было включено в национальное законодательство. Тем не менее я предполагаю, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. Несмотря на все пропагандистские уловки, если проект потерпит неудачу, это будет невозможно объяснить гражданам.
— Решено, что Федеральное сетевое агентство ФРГ будет заниматься регулированием для газопровода. Может ли "Северный поток-2" быть полностью или частично выведен из-под Газовой директивы ЕС, например, освобожден от правила "анбандлинга" в зоне 12 морских миль?
— В настоящее время я не вижу такой возможности. Позвольте мне быть предельно ясным — посредством "анбандлинга", то есть разделения между эксплуатационной компанией и владельцами трубопровода, немедленно повышаются цены для потребителей газа. Ввод газопровода в эксплуатацию уже отложен из-за контрмер США. Так что повышение цен уже произошло. Если американцы сейчас примут решение об экстерриториальных санкциях против "Северного потока-2", которые очевидно нарушают международное право, федеральное правительство обязано предотвратить ущерб для немецкого народа и, конечно, ущерб для Европы. Нужно представлять себе, что этим шагом США пытаются предотвратить не только "Северный поток-2", но и, возможно, необходимый в будущем проект "Северный поток-3" и другие трубопроводы. Можно предвидеть, что в будущем Европа будет потреблять гораздо больше газа и возникнет необходимость строить новые трубопроводы. Под давлением США ЕС уже закупает гораздо больше СПГ и газа, добытого фрекингом, у США, чей импорт газа в Европу в этом году вырос почти на 300%. Благодаря этому с помощью противозаконного давления США добились того, чего хотели.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
10 декабря, 18:42
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
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