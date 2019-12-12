Штеффен Котре: ФРГ капитулировала перед США по "Северному потоку-2"

Комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов " Северный поток-2 " и " Турецкий поток ". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США. Ведут ли США экономическую войну с Россией, какую роль в этом играет Украина и ситуация вокруг нового транзитного соглашения о поставке газа, будет ли запущен "Северный поток-2" и чьи интересы защищает Газовая директива ЕС — на эти и другие вопросы РИА Новости ответил депутат бундестага, официальный представитель фракции " Альтернатива для Германии " в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

— На прошлой неделе внешнеполитическое руководство Германии приняло решение о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине. Как вы это оцениваете?

— К сожалению, в отношениях с Россией климат в течение многих лет был отравлен федеральным правительством. Россия всегда представлена козлом отпущения. До того, как на столе появятся доказательства, всегда должна применяться презумпция невиновности — как при расследовании убийства в Моабите, так и в случае отравления Скрипалей в Солсбери. (В противном случае) это был бы еще один шаг в направлении конфронтации, который мы не должны предпринимать. Наоборот — мы должны более тесно сотрудничать с Россией, кооперировать. Реакция федерального правительства кажется мне до сих пор политически предвзятой.

— Пытается ли Украина использовать новейший конфликт между Россией и Западом? К примеру, в Киеве называет санкции против "Северного потока-2", которыми угрожают США, инструментом в споре вокруг нового газового транзитного договора с Россией. Как вы к этому относитесь?

— США заинтересованы в дестабилизации Украины, а также в том, чтобы предотвратить хорошие отношения между Россией и странами ЕС. В этом смысле происходящее выглядит вполне логично. Украина подпитывается со стороны США, она в одностороннем порядке поддерживается США и Еврокомиссией и использует все, чтобы получить прибыль за счет России (там), где, собственно, необходимо было бы сотрудничать. До сих пор здесь нет разумного решения. Спасительным решением в этой ситуации было бы построение сильной и сосредоточенной на себе Европы. Если Германия снова будет действовать суверенно и реалистично, если она будет осознавать свои собственные интересы, то, конечно, никто не поддержит страну, которая попирает интересы Европы, особенно в области энергоснабжения.

— Федеральное правительство выступает с позиции, что "Северный поток-2" имеет политическую составляющую, это газовое транзитное соглашение между Россией и Украиной, которое необходимо заключить. Как вы это оцениваете?

— Речь идет об экономической войне США против России. В качестве средства используется Европа. "Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения. Попытки торпедировать его должны привести к тому, что федеральное правительство и канцлер Германии (Ангела) Меркель немедленно закричат и скажут: нет, так не пойдет! В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток-2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток-2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало. Оно больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их. Стабильность Украины не имеет ничего общего с другими экономическими проектами.

— 13 ноября в германском бундестаге была принята поправка к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Считаете ли вы это прогрессом?

— Федеральное правительство пытается представить это как прогресс. Но дело в том, что Газовая директива ЕС направлена против газопровода "Северный поток-2" и нашего газоснабжения. Еврокомиссия, будто судебный пристав США, изначально хотела остановить этот газопровод и теперь, по крайней мере, взяла (его) под свой контроль. Это практически нарушение договоров ЕС. Евросоюз регулирует внутренний рынок, а не трубопроводы между государствами-членами и третьими странами. Но США хотят продавать нам свой дорогой СПГ и газ, добытый методом фрекинга, и подтолкнули некоторые страны ЕС выступить против "Северного потока-2". "Альтернатива для Германии" один раз остановила законопроект в бундестаге. Сейчас, к сожалению, распространение Газовой директивы, которое будет стоить потребителям газа больше денег, было включено в национальное законодательство. Тем не менее я предполагаю, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. Несмотря на все пропагандистские уловки, если проект потерпит неудачу, это будет невозможно объяснить гражданам.

— Решено, что Федеральное сетевое агентство ФРГ будет заниматься регулированием для газопровода. Может ли "Северный поток-2" быть полностью или частично выведен из-под Газовой директивы ЕС, например, освобожден от правила "анбандлинга" в зоне 12 морских миль?