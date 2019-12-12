Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Перед новым руководителем Еврейской АО стоит задача сбалансировать бюджет и улучшить социальную сферу, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.
"Прежде всего, надо сбалансировать бюджет, это постоянная история, когда Еврейская область в самый последний момент говорит о том, что у них немножко осталось топлива и уже почти нет денег на заработную плату, с этим надо покончить. Это не может происходить, поэтому подготовим соответствующие обоснования с Минфином, и эту проблему надо решить. Новый глава региона должен начинать без долгов предыдущих. Второе - надо улучшать состояние социальной сферы – состояние больниц, школ там плохое, я во многих был", - сказал Трутнев.
Он также отметил, что также необходимо применять уже наработанные на Дальнем Востоке меры для поддержки экономики и продумать новые. "Мы вместе с Ростиславом Эрнстовичем (Гольдштейном) подумаем о новых формах и вам доложим очень скоро", - сказал Трутнев.
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