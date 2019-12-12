Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО

"Прежде всего, надо сбалансировать бюджет, это постоянная история, когда Еврейская область в самый последний момент говорит о том, что у них немножко осталось топлива и уже почти нет денег на заработную плату, с этим надо покончить. Это не может происходить, поэтому подготовим соответствующие обоснования с Минфином, и эту проблему надо решить. Новый глава региона должен начинать без долгов предыдущих. Второе - надо улучшать состояние социальной сферы – состояние больниц, школ там плохое, я во многих был", - сказал Трутнев.