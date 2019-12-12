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2019-12-12T23:04+0300
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Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США
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РИА Новости

Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США

23:04 12.12.2019
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© Предоставлено "MEGOGO Distribution"Кадр из фильма "Стриптизерши"
Кадр из фильма Стриптизерши
© Предоставлено "MEGOGO Distribution"
МОСКВА, 12 дек РИА Новости. Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.
Певицу номинировали в категории "лучшая роль второго плана" за роль Рамоны в фильме "Стриптизерши".
"Для меня очень важно признание коллег. <…> Кажется меня никогда раньше не выдвигали на эту премию. Знаете, актерская игра всегда была такой же моей любовью как и танцы. Я просто не верю, что все это со мной происходит!" - написала Лопес в комментарии.
"Всем сомневающимся в себе актерам я хочу сказать: не сдавайтесь! Спасибо большое. У меня такое чувство, что я уже победила", - добавила певица.
Пока Лопес за роль в "Стриптизершах" была номинирована на 12 премий, в том числе на "Золотой глобус" и на премию "Выбор телевизионных критиков".
Традиционно считается, что попадание в список претендентов на премию Гильдии киноактеров говорит о высокой вероятности выдвижения на "Оскар".
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's Good Morning America. 20 июня 2014 года
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