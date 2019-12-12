Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, . Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.

Певицу номинировали в категории "лучшая роль второго плана" за роль Рамоны в фильме "Стриптизерши".

"Для меня очень важно признание коллег. <…> Кажется меня никогда раньше не выдвигали на эту премию. Знаете, актерская игра всегда была такой же моей любовью как и танцы. Я просто не верю, что все это со мной происходит!" - написала Лопес в комментарии.

"Всем сомневающимся в себе актерам я хочу сказать: не сдавайтесь! Спасибо большое. У меня такое чувство, что я уже победила", - добавила певица.

Пока Лопес за роль в "Стриптизершах" была номинирована на 12 премий, в том числе на "Золотой глобус" и на премию "Выбор телевизионных критиков".