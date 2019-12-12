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В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
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РИА Новости

В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета

19:45 12.12.2019 (обновлено: 21:20 12.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на брифинге, что следствие допускает причастность России к убийству журналиста Павла Шеремета.
"В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается", — сказал глава МВД.
Ранее Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве.
Главную версию преступления озвучил замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль. Он сообщил, что разрабатывалось четыре варианта, три из которых не нашли подтверждения.
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017
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Луценко заявил, что ФБР не смогло помочь в расследовании убийства Шеремета
"Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", — сказал он.
Коваль также назвал имена подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко. Он указал, что Кузьменко работает детским хирургом в больнице "Охматдет", Грищенко участвовали в военной операции в Донбассе, Антоненко служит в силах специальных операций Украины. По информации из открытых источников, Яна Дугарь была военной медсестрой.
Замглавы Нацполиции уточнил, что следствие вышло на подозреваемых, проведя много экспертиз, в частности записи уличных видеокамер изучили с привлечением британских специалистов.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Вчера, 18:48Сказано в эфире
Олейник о задержании возможных убийц Шеремета: скрывать уже невозможноГлава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник прокомментировал ситуацию.
Как отметил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, силовики сделали только первые шаги в расследовании, продолжаются поиски заказчиков.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что их имена установят.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Вчера, 18:50
Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета
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Ситуация в ДНР и ЛНРНациональная полиция УкраиныАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Допускаю причастность Авакова к убийству Шеремета
12 декабря, 20:41
mmaxcob
8010001
Ну и заносит Киев... То Боинг, то Шеремет... Вместо того, чтобы свое ... разгребать, пытаются вешать на Россию.
12 декабря, 20:07
Владимир Ф. Быченков
49110001
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