В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на брифинге, что следствие допускает причастность России к убийству журналиста Павла Шеремета

"В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается", — сказал глава МВД.

Ранее Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве.

Главную версию преступления озвучил замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль. Он сообщил, что разрабатывалось четыре варианта, три из которых не нашли подтверждения.

"Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", — сказал он.

Коваль также назвал имена подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко. Он указал, что Кузьменко работает детским хирургом в больнице "Охматдет", Грищенко участвовали в военной операции в Донбассе, Антоненко служит в силах специальных операций Украины. По информации из открытых источников, Яна Дугарь была военной медсестрой.

Замглавы Нацполиции уточнил, что следствие вышло на подозреваемых, проведя много экспертиз, в частности записи уличных видеокамер изучили с привлечением британских специалистов.

Как отметил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, силовики сделали только первые шаги в расследовании, продолжаются поиски заказчиков.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность, что их имена установят.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.