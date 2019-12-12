Федоров: ГЭХ обсуждал возможную покупку угольных активов "Эн+ Груп"

"Несомненно, мы об этом знаем, несомненно, мы с нашими коллегами (из "Иркутскэнерго" - ред.) общались. Ездили, смотрели станции. Вопрос переговоров. Пока сказать ничего не могу", - сказал Федоров.

В ноябре в пресс-службе "Эн+ Груп" сообщили РИА Новости, что холдинг изучает возможность продажи тепловой угольной генерации, но решение пока не принято. Тогда компания отмечала, что их продажа – один из вариантов стратегии, но не единственный.

По данным газеты "Коммерсант", входящее в "Эн+ Груп" "Иркутскэнерго" вышло на рынок с предложением о продаже своих угольных ТЭЦ мощностью до 3,8 ГВт и разрезов, которые служат ресурсной базой для генерации, со стартовой ценой в 25 миллиардов рублей. Потенциальными покупателями актива, по данным издания, могут стать "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко), "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг".