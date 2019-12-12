Редакция "Вечерней Москвы" поможет семье умершего журналиста

Сообщения о смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook, позже его подтвердил официальный сайт "ВМ".

"Ушел из жизни наш коллега и друг Михаил Виноградов. Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего. Михаил был прекрасным человеком, интеллектуалом и отличным журналистом. Нам будет не хватать его и как коллеги, и как друга. Редакция "ВМ" оказывает всю необходимую помощь семье. О времени прощания сообщим позднее - оно пока уточняется", - рассказал Зернаков.

Ранее в ночь на вторник Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что в тот день он выписался из госпиталя. Журналист написал, что на следующий день собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.