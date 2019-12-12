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Редакция "Вечерней Москвы" поможет семье умершего журналиста
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РИА Новости

Редакция "Вечерней Москвы" поможет семье умершего журналиста

17:40 12.12.2019
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© аккаунт Михаила Виноградова в FacebookМихаил Виноградов
Михаил Виноградов
© аккаунт Михаила Виноградова в Facebook
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Редакция газеты "Вечерняя Москва" окажет всю необходимую помощь семье журналиста и заместителя редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей Михаила Виноградова, скончавшегося в ночь на четверг, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Алексей Зернаков.
Сообщения о смерти Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook, позже его подтвердил официальный сайт "ВМ".
"Ушел из жизни наш коллега и друг Михаил Виноградов. Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего. Михаил был прекрасным человеком, интеллектуалом и отличным журналистом. Нам будет не хватать его и как коллеги, и как друга. Редакция "ВМ" оказывает всю необходимую помощь семье. О времени прощания сообщим позднее - оно пока уточняется", - рассказал Зернаков.
Ранее в ночь на вторник Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что в тот день он выписался из госпиталя. Журналист написал, что на следующий день собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.
По факту смерти журналиста следователи начали проверку.
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"В июне будущего года ему исполнилось бы 43. Никто и подумать не мог, что, уходя на больничный, он уходит от нас навсегда. Никакого ощущения беды, никаких предчувствий. Наоборот, мы знали, что он идет на поправку, что вот-вот появится", - говорится на сайте "ВМ".

Михаил Виноградов работал в изданиях "Известия", "Взгляд.ру", "Труд", "Профиль", "Совершенно секретно-ньюпресс" и "Вечерняя Москва".
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Вечерняя Москва (газета)МоскваОбщество
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