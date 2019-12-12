Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко утверждает, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.
"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск", - приводит слова Антоненко издание "Страна.ua".
Ранее Артеменко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster, позже приостановил музыкальную деятельность и стал сержантом специальных сил.
Он также является автором гимна сил специальных операций.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.