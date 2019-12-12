Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко утверждает, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее Артеменко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster, позже приостановил музыкальную деятельность и стал сержантом специальных сил.