"Самрук-Казына" купил у "Интер РАО" 50% Экибастузской ГРЭС-2

АЛМА-АТА, 12 дек - РИА Новости. Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил сделку по покупке доли "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2, сообщила пресс-служба фонда. Сумма сделки составила 25 миллионов долларов.

В июле совет директоров "Интер РАО" одобрил продажу доли в Экибастузской ГРЭС-2, а фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" официально сообщил о решении приобрести у "Интер РАО" его долю в 50%. Фонд тогда сообщал о намерении закрыть сделку до конца 2019 года.

"АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил сделку по приобретению 50% акций АО "Экибастузская ГРЭС-2" у российской энергетической компании ПАО "Интер РАО". Тем самым важный энергоактив полностью перешел под контроль Республики Казахстан", - говорится в пресс-релизе фонда.

Как сообщил в четверг на брифинге в столице Казахстана управляющий директор фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, сумма сделки составила 25 миллионов долларов.

"Как вы знаете, два года назад "Интер РАО" в связи со стратегией развития бизнеса в Российской Федерации объявило о намерении выхода из данного актива, классифицировала его на продажу с ценой в эквиваленте 50 миллионов долларов США", - рассказал Саткалиев.

По его словам, с того момента велись переговоры о покупке доли российской компании в станции, по результатам которых стороны пришли к компромиссному решению и было "подписано соглашение о купле-продаже этого актива по цене 25 миллионов долларов США".