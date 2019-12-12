Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T17:27+0300
https://ria.ru/20191212/1562323577.html
"Самрук-Казына" купил у "Интер РАО" 50% Экибастузской ГРЭС-2
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/80723/88/807238860_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_af2f1333e1e438f26512eb7bedb50593.jpg
РИА Новости

"Самрук-Казына" купил у "Интер РАО" 50% Экибастузской ГРЭС-2

10:30 12.12.2019 (обновлено: 17:27 12.12.2019)
13
© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкВиды города Алма-Ата
Виды города Алма-Ата
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 12 дек - РИА Новости. Казахстанский фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил сделку по покупке доли "Интер РАО" в Экибастузской ГРЭС-2, сообщила пресс-служба фонда. Сумма сделки составила 25 миллионов долларов.
В июле совет директоров "Интер РАО" одобрил продажу доли в Экибастузской ГРЭС-2, а фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" официально сообщил о решении приобрести у "Интер РАО" его долю в 50%. Фонд тогда сообщал о намерении закрыть сделку до конца 2019 года.

"АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил сделку по приобретению 50% акций АО "Экибастузская ГРЭС-2" у российской энергетической компании ПАО "Интер РАО". Тем самым важный энергоактив полностью перешел под контроль Республики Казахстан", - говорится в пресс-релизе фонда.

Как сообщил в четверг на брифинге в столице Казахстана управляющий директор фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, сумма сделки составила 25 миллионов долларов.
"Как вы знаете, два года назад "Интер РАО" в связи со стратегией развития бизнеса в Российской Федерации объявило о намерении выхода из данного актива, классифицировала его на продажу с ценой в эквиваленте 50 миллионов долларов США", - рассказал Саткалиев.
Фонд Самрук-Казына
5 декабря, 13:52
Месторождения фонда "Самрук-Казына"
По его словам, с того момента велись переговоры о покупке доли российской компании в станции, по результатам которых стороны пришли к компромиссному решению и было "подписано соглашение о купле-продаже этого актива по цене 25 миллионов долларов США".
Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция установленной мощностью 1 ГВт, расположенная в казахстанском городе Экибастуз на севере республики. Российскому "Интер РАО" и казахстанскому АО "Самрук-Энерго" принадлежало по 50% предприятия.
000000
Обсудить 0
РоссияКазахстанЭкономика
Рекомендуем
Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
Расшитые янтарем платья мусульман выставят на аукционе в Калининграде
Российские рубли
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 23,5%
Косатки в заповеднике Магаданский
Включение в Красную книгу 18 видов животных осталось под вопросом
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Минниханов: Татарстан готов к работе с Белоруссией в сфере нефтедобычи
Парк школьных автобусов в Вологодской области
По заданию Владимира Васильева Дагестан купит 165 школьных автобусов
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Биография Александра Левинталя
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Трутнев назвал причину отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2
Банкноты номиналом 5000 рублей
Долг 10 крупнейших должников "ТСК Мосэнерго" превысил 2,4 млрд рублей
На улицах Пхеньяна
В Пхеньяне назвали инициативу США по созыву Совбеза ООН враждебной
Заместитель председателя правления, финансовый директор АО НК КазМунайГаз Даурен Карабаев
Финдиректор КМГ: важно привлечь качественных инвесторов в экономику
Глава Газпром энергохолдинга Денис Федоров
Федоров: ГЭХ обсуждал возможную покупку угольных активов "Эн+ Груп"
Алмазбек Атамбаев
Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева
Смартфон
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
Автомобильная пробка на Тверской улице в Москве
ЦОДД предупредил московских водителей о пробках
Экспоцентр
Лучшие туробъекты Якутии представлены на выставке в "Экспоцентре"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
Лента новостейМолния