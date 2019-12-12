Медведев поздравил Жириновского с 30-летием ЛДПР

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лидера Либерально-демократической партии Владимира Жириновского с 30-летием ЛДПР, отметив, что она вносит значимый вклад в развитие российского парламентаризма, сообщается на сайте кабмина.
"В ходе телефонного разговора председатель правительства поздравил лидера ЛДПР с 30-летием основания партии. Дмитрий Медведев отметил, что за короткое время ЛДПР стала крупной политической силой и сегодня вносит значимый вклад в развитие российского парламентаризма и конструктивное взаимодействие всех ветвей власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский премьер также дал высокую оценку содержательному диалогу, который кабмин ведет с партией на парламентской площадке, и подчеркнул важность совместной работы для совершенствования законодательства и улучшения жизни граждан.