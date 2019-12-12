На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом

Как отметил Смолий, воплощение любого из этих сценариев может пагубно сказаться на украинской экономике.

Ситуация с транзитом

В свою очередь, Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.