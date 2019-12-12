На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий назвал возможное прекращение транзита газа из России одним из рисков для экономической стабильности.
По его словам, эта проблема стоит в одном ряду с такими угрозами, как усиление торговых войн, повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, обострение конфликта в Донбассе, а также санкции со стороны России.
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Как отметил Смолий, воплощение любого из этих сценариев может пагубно сказаться на украинской экономике.
"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", — заявил он.
Ситуация с транзитом
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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Ранее в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газовую проблематику. Владимир Зеленский заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его мнению, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласен получить их от России газом.
В свою очередь, Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.