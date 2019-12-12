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2019-12-12T17:37+0300
https://ria.ru/20191212/1562322993.html
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
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РИА Новости

На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита

17:15 12.12.2019 (обновлено: 17:37 12.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Яков Смолий назвал возможное прекращение транзита газа из России одним из рисков для экономической стабильности.
По его словам, эта проблема стоит в одном ряду с такими угрозами, как усиление торговых войн, повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, обострение конфликта в Донбассе, а также санкции со стороны России.
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Как отметил Смолий, воплощение любого из этих сценариев может пагубно сказаться на украинской экономике.
"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", — заявил он.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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Ранее в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газовую проблематику. Владимир Зеленский заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его мнению, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласен получить их от России газом.
В свою очередь, Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
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Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныЕврокомиссияВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Лично я восхищаюсь украинцами за то, что они честно говорят об угрозах для экономики, а у нас только и слышно "полезные санкции", "коленовстан", мнимые успехи и прочая ересь".
12 декабря, 18:30
ПСПетр Симонов
1000014
Да ясно там все - контракт на год, до запуска СП-2, а дальше ржавую трубу - можете курить
12 декабря, 17:40
Илья Золотов
1000001
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