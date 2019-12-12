Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты

Скандалы вокруг кандидатов в судьи начались еще в 2018 году, когда парламент приступил к их слушанию. Оппозиционеры с тех пор начали выступать против их утверждения, доказывая, что большинство кандидатов не имеют морального права быть судьями исходя из их репутации.