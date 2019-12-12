Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты

ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов утвердил 14 судей в Верховный суд, несмотря на протесты оппозиционеров, кадры транслировались на сайте законодательного органа.
Грузинская оппозиция утром в четверг начала митинговать у здания парламента, протестуя против утверждения кандидатур судьей в Верховный суд. Позже вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили разлила в зале заседаний неизвестную жидкость, из-за чего работа законодательного органа была прервана. Пострадали четыре человека. Вскоре заседание возобновилось. Надирашвили отрицает причастность к инциденту.
"Судьями Верховного суда назначены 14 человек", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.
Скандалы вокруг кандидатов в судьи начались еще в 2018 году, когда парламент приступил к их слушанию. Оппозиционеры с тех пор начали выступать против их утверждения, доказывая, что большинство кандидатов не имеют морального права быть судьями исходя из их репутации.