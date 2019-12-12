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Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты
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РИА Новости

Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты

17:08 12.12.2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов утвердил 14 судей в Верховный суд, несмотря на протесты оппозиционеров, кадры транслировались на сайте законодательного органа.
Грузинская оппозиция утром в четверг начала митинговать у здания парламента, протестуя против утверждения кандидатур судьей в Верховный суд. Позже вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили разлила в зале заседаний неизвестную жидкость, из-за чего работа законодательного органа была прервана. Пострадали четыре человека. Вскоре заседание возобновилось. Надирашвили отрицает причастность к инциденту.
"Судьями Верховного суда назначены 14 человек", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.
Скандалы вокруг кандидатов в судьи начались еще в 2018 году, когда парламент приступил к их слушанию. Оппозиционеры с тех пор начали выступать против их утверждения, доказывая, что большинство кандидатов не имеют морального права быть судьями исходя из их репутации.
Акция протеста в Тбилиси
12:09
Число задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси достигло 16 человек
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Гия ВольскийТбилисиГрузияВ мире
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