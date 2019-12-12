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В Тбилиси депутаты вызвали скорую из-за разлитой в парламенте жидкости
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РИА Новости

В Тбилиси депутаты вызвали скорую из-за разлитой в парламенте жидкости

13:55 12.12.2019
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© РИА Новости / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Депутатам парламента Грузии понадобилась медицинская помощь после того, как оппозиционный парламентарий Ирма Надирашвили разлила неизвестную жидкость в зале заседаний, заявила депутат Нино Цилосани.
Ранее вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Надирашвили в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана, депутаты покинули зал.
"Многие из нас чувствуют себя очень плохо, мы вызвали скорую помощь. Факт, что разлили какую то токсичную жидкость, это их лицо", - заявила Цилосани журналистам.
Оппозиционеры с утра четверга проводят акцию у здания парламента, они выступают против утверждения кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Голосование по утверждению кандидатов должно состоятся в течение дня.
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Ирма НадирашвилиНино ЦилосаниТбилисиГрузияВ мире
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