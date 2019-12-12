Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T17:56+0300
https://ria.ru/20191212/1562321913.html
Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину
https://cdn25.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7741f47432b9dbb68e66b6397146db0b.jpg
РИА Новости

Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину

16:59 12.12.2019 (обновлено: 17:56 12.12.2019)
255
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в четверг в Аргентину, где ему предоставят статус беженца, заявил глава аргентинского МИД Фелипе Сола.
"Он только что прибыл в Международный аэропорт Эсейса, и, предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться", - заявил Сола в эфире телеканала TN.
Глава МИД также добавил, что экс-президента сопровождал его вице-президент Альваро Гарсия Линера. МИД Аргентины дал им убежище и в ближайшее время предоставит статус беженцев.
Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями. "Мы хотим от Эво (Моралеса) компромисса, что он не будет делать политических заявлений в Аргентине. Это то условие, о котором мы его просим", - отметил министр.
Эво Моралес в Мехико
7 декабря, 23:22
Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии
На прошлой неделе Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинской консультации.
В Аргентине находятся дети Моралеса, покинувшие Боливию несколько недель назад.
Ранее большой съезд боливийского "Движения к социализму" (MAS) выбрал экс-президента Эво Моралеса руководителем своей президентской кампании 2020 года.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
23 ноября, 15:11
Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле
600000
Обсудить 0
Смена власти в БоливииЭво МоралесАргентинаМИД АргентиныБоливияВ мире
Рекомендуем
Посол Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиноса
Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Замглавы Нацбанка Украины заявила, что ей угрожают
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
СМИ сообщили о задержании супруги экс-президента Судана
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик
Источник: Греция может разместить базы США в случае их ухода из Турции
Алмазбек Атамбаев
Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет
Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ
Местные жители в машине скорой помощи после прорыва дамбы на реке Солаи в 40 км от города Накуру в Кении. 10 мая 2018
В Кении семь человек погибли в результате ДТП с автобусами
Общественный туалет
В Японии чиновник выиграл суд после запрета ходить в женский туалет
Гитанас Науседа
Литва поддержит продление антироссийских санкций на саммите ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Посол: премьер Болгарии пообещал транзит газа из РФ в Сербию 31 мая
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заявил о нескольких подозреваемых в деле об убийстве Шеремета
Здание Рейхстага, в котором находится бундестаг Германии.
"Левые" в Германии призвали правительство ввести пошлины на газ из США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
Лента новостейМолния