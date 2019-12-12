Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину

"Он только что прибыл в Международный аэропорт Эсейса, и, предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться", - заявил Сола в эфире телеканала TN.

Глава МИД также добавил, что экс-президента сопровождал его вице-президент Альваро Гарсия Линера. МИД Аргентины дал им убежище и в ближайшее время предоставит статус беженцев.

Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями. "Мы хотим от Эво (Моралеса) компромисса, что он не будет делать политических заявлений в Аргентине. Это то условие, о котором мы его просим", - отметил министр.