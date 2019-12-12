Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в четверг в Аргентину, где ему предоставят статус беженца, заявил глава аргентинского МИД Фелипе Сола.
"Он только что прибыл в Международный аэропорт Эсейса, и, предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться", - заявил Сола в эфире телеканала TN.
Глава МИД также добавил, что экс-президента сопровождал его вице-президент Альваро Гарсия Линера. МИД Аргентины дал им убежище и в ближайшее время предоставит статус беженцев.
Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями. "Мы хотим от Эво (Моралеса) компромисса, что он не будет делать политических заявлений в Аргентине. Это то условие, о котором мы его просим", - отметил министр.
На прошлой неделе Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинской консультации.
В Аргентине находятся дети Моралеса, покинувшие Боливию несколько недель назад.
Ранее большой съезд боливийского "Движения к социализму" (MAS) выбрал экс-президента Эво Моралеса руководителем своей президентской кампании 2020 года.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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