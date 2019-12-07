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Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
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РИА Новости

Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

05:59 07.12.2019
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© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Carlos Jasso
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел в пятницу из Мексики на Кубу.
"Сегодня утром, в пятницу, господин Моралес вылетел на Кубу. Он уведомил нас о временном характере поездки", - сообщил в Twitter представитель мексиканского МИД Роберто Веласко.
В окружении Моралеса РИА Новости подтвердили, что экс-президент отправился на Кубу для медицинской консультации.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Экс-президент Боливии Эво Моралес
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Смена власти в БоливииЭво МоралесКубаБоливияМексика
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