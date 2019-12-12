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Силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ДНР

16:48 12.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из минометов подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике населенный пункт Широкая Балка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 13.50 (совпадает с мск) боевики 58-й бригады (украинских силовиков - ред.) с окраин Новгородского нанесли минометный удар по мирным кварталам Широкой Балки. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель ведомства.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
13:56
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Он не исключил, что целью обстрела была провокация ополченцев на ответный огонь, и добавил, что подразделения ДНР на нее не поддались. В Народной милиции призвали международных наблюдателей вмешаться в происходящее и добиться от силовиков прекращения провокаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.
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