Силовики обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ДНР

"Сегодня в 13.50 (совпадает с мск) боевики 58-й бригады (украинских силовиков - ред.) с окраин Новгородского нанесли минометный удар по мирным кварталам Широкой Балки. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - сказал представитель ведомства.

Он не исключил, что целью обстрела была провокация ополченцев на ответный огонь, и добавил, что подразделения ДНР на нее не поддались. В Народной милиции призвали международных наблюдателей вмешаться в происходящее и добиться от силовиков прекращения провокаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.