Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
Транспортный налог в существующем виде давно себя изжил, он не позволяет реализовать принцип "платит тот, кто едет" и уравнивает тех, у кого машина простаивает, и тех, "кто эксплуатирует своего железного коня, что называется, в хвост и в гриву", пояснял ранее Миронов. Кроме того, по его оценке, транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50%, а значит, и затраты на администрирование такого налога весьма высоки.
Однако с такой оценкой не согласна Счетная палата РФ, обращая внимание, что на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88%. Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, со своей стороны, отметил отсутствие в материалах к законопроекту указаний на источники компенсации выпадающих доходов. При отсутствии такой компенсации полная отмена транспортного налога существенно ухудшит финансовое положение регионов и негативно повлияет на их финансовую самостоятельность, считает комитет.
Правительство РФ также не поддержало законопроект, тоже сославшись на то, что его реализация ведет к выпадающим доходам региональных бюджетов. В случае отмены транспортного налога в целях возмещения региональных бюджетных потерь потребуется существенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары, полагает кабмин.