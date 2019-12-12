Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Транспортный налог в существующем виде давно себя изжил, он не позволяет реализовать принцип "платит тот, кто едет" и уравнивает тех, у кого машина простаивает, и тех, "кто эксплуатирует своего железного коня, что называется, в хвост и в гриву", пояснял ранее Миронов. Кроме того, по его оценке, транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50%, а значит, и затраты на администрирование такого налога весьма высоки.