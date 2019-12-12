На Украине обнародовали полный список объектов для приватизации

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов, подлежащих приватизации, сообщила в четверг пресс-служба фонда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации. После этого замминистра экономики Павел Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году.
"В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества", - сообщается на сайте фонда.
Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины – как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. "Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что продажа объектов приватизации проходит исключительно через аукционы системы ProZorro. К середине января уже запланировано 165 аукционов.
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