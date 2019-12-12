На Украине обнародовали полный список объектов для приватизации

"В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектах незавершенного строительства, 46 объектах социально-культурного назначения и 357 позициях отдельного имущества", - сообщается на сайте фонда.

Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины – как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани. "Прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как путем средств от приватизации, так и благодаря будущим налогам", - сообщила пресс-служба.