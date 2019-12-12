Следователь по делу Серебренникова стал генералом

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Следователя Следователя СК РФ Александра Лаврова, занимавшегося в том числе делом режиссера Кирилла Серебренникова, повысили в звании до генерал-майора юстиции, следует из президентского указа от 12 декабря.

"Присвоить звание … генерал-майора юстиции … Лаврову Александру Андреевичу", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами и экс-чиновницей Минкульта похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

В начале расследования Серебренников был помещен под домашний арест, остальные фигуранты - под стражу. Однако постепенно меру пресечения смягчали, освобождали обвиняемых под подписку о невыезде, а сейчас все они на свободе без каких-либо ограничений. Все они, кроме бывшего бухгалтера, виновными себя не считают.

Судьба дела "Седьмой студии" в суде оказалась непростой: суд исследовал доказательства и допросил почти всех свидетелей, но судью не устроила экспертиза, проведенная на стадии следствия. Она назначила новую комплексную судебную экспертизу, к которой привлекались не только экономисты, но и искусствоведы.

В итоге, по данным защиты, они установили, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов. В итоге, как заявили адвокаты, режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.