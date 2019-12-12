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2019-12-12T16:11+0300
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Стала известна дата выхода четвертой "Матрицы"
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РИА Новости

Стала известна дата выхода четвертой "Матрицы"

16:11 12.12.2019
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© Warner Bros. Pictures Co. (1999)Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Киностудия Warner Bros. объявила дату выхода четвертой части фильма "Матрица". Премьера состоится 21 мая 2021 года, сообщает Hollywood Reporter.
Стало известно также, что на 1 июля 2022 года запланирован релиз фильма Flash по мотивам комиксов. В нем в супергероя перевоплотится Эзра Миллер.
В четвертой "Матрице" вернутся к своим ролям Киану Ривз (Нео), Кэрри-Энн Мосс (Тринити) и Джада Пинкетт-Смит (Ниобе). Ожидается, что в картине примет участие Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене".
Съемки предположительно стартуют в начале 2020 года.
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