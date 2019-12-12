Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T16:06+0300
https://ria.ru/20191212/1562319114.html
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста "Вечерней Москвы"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста "Вечерней Москвы"

16:05 12.12.2019 (обновлено: 16:06 12.12.2019)
12379
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Из информационного сообщения, опубликованного в социальной сети, следует, что несколько дней назад по причине открытия кровотечения мужчина, работающий журналистом, вызвал скорую помощь. Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. Из сообщения следует, что сегодня журналист скончался", - сказала Иванова.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Виноградове - заместителе редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты "Вечерняя Москва". На сайте издания опубликован некролог, в нем, в том числе, сообщается, что 42-летний Виноградов находился на больничном.
Иванова уточнила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как написал в ночь на вторник Виноградов в своем аккаунте в Facebook, в тот день он выписался из больницы и на следующий собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
14 октября, 18:09
"Залечили до комы": жительница Кургана обвинила врачей в халатности
320894
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Пациентка в поликлинике
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Хирурги во время операции в Краевой клинической больнице в Краснодаре
В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На улице Полбина города Вольска обнаружено тело мужчины, брошенное на санках
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Ижевск
В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Харви Вайнштейну сделают операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
Лента новостейМолния