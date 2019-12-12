СК проверяет обстоятельства смерти журналиста "Вечерней Москвы"

"Из информационного сообщения, опубликованного в социальной сети, следует, что несколько дней назад по причине открытия кровотечения мужчина, работающий журналистом, вызвал скорую помощь. Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. Из сообщения следует, что сегодня журналист скончался", - сказала Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Виноградове - заместителе редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты "Вечерняя Москва". На сайте издания опубликован некролог, в нем, в том числе, сообщается, что 42-летний Виноградов находился на больничном.

Как написал в ночь на вторник Виноградов в своем аккаунте в Facebook, в тот день он выписался из больницы и на следующий собирался пойти к хирургу на перевязку, но вечером у него открылось сильное кровотечение. Приехавшие два фельдшера, по его словам, поставили "пришлепку с коллагеном", забинтовали и порекомендовали вытащить из морозильника цыпленка-бройлера и час охлаждать им рану.