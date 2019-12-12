Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Издание напоминает, что Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться против антииммигрантских настроений в Европе. А Пелоси является основным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа — авторитет вывел ее на третье место в списке самых влиятельных женщин мира.