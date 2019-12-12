Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание.
В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Издание напоминает, что Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться против антииммигрантских настроений в Европе. А Пелоси является основным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа — авторитет вывел ее на третье место в списке самых влиятельных женщин мира.
На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м — британская королева Елизавета II, дочь и советник президента Соединенных Штатов Иванка Трамп заняла 42-е место.
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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53-м месте рейтинга, обогнав американскую певицу Рианну (61-е место) и теннисистку Серену Уильямс (81-е).