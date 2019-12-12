Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при оборонзаказе бежал за границу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении 368 миллионов рублей при проектировании одной из подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" скрылся за границей, сообщает в четверг Объединенная пресс-служба судов Фигурант уголовного дела о хищении 368 миллионов рублей при проектировании одной из подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" скрылся за границей, сообщает в четверг Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Пшеничного, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ. Мера избрана заочно", - сказано в пресс-релизе.

С начала декабря этого года Пшеничный в международном розыске, ему грозит до десяти лет заключения.

Уголовное дело, как отмечают в пресс-службе, связано с "хищением 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки проекта 636.3". Другие детали не раскрываются, комментарием следствия РИА Новости не располагает.

По данным газеты "Коммерсант" , по уголовному делу о хищениях были арестованы несколько человек, в том числе бизнесмен Валерий Пшеничный (Денис - его сын) и заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков.

В начале прошлого года Валерий Пшеничный, как сообщал Следственный комитет, покончил с собой в одном из петербургских СИЗО. "Московский Комсомолец" писал, что Пшеничного-старшего задержали за месяц до этого по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели "Варшавянки".

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, шесть субмарин уже поступило на Черноморский флот, еще столько же ожидает Тихоокеанский.