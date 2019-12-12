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2019-12-12T14:59+0300
https://ria.ru/20191212/1562315828.html
Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при оборонзаказе бежал за границу
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РИА Новости

Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при оборонзаказе бежал за границу

14:59 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Фигурант уголовного дела о хищении 368 миллионов рублей при проектировании одной из подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" скрылся за границей, сообщает в четверг Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Пшеничного, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ. Мера избрана заочно", - сказано в пресс-релизе.
С начала декабря этого года Пшеничный в международном розыске, ему грозит до десяти лет заключения.
Уголовное дело, как отмечают в пресс-службе, связано с "хищением 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки проекта 636.3". Другие детали не раскрываются, комментарием следствия РИА Новости не располагает.
По данным газеты "Коммерсант", по уголовному делу о хищениях были арестованы несколько человек, в том числе бизнесмен Валерий Пшеничный (Денис - его сын) и заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков.
В начале прошлого года Валерий Пшеничный, как сообщал Следственный комитет, покончил с собой в одном из петербургских СИЗО. "Московский Комсомолец" писал, что Пшеничного-старшего задержали за месяц до этого по подозрению в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели "Варшавянки".
Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, шесть субмарин уже поступило на Черноморский флот, еще столько же ожидает Тихоокеанский.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
СИЗО. Архивное фото
5 февраля 2018, 21:34
Обвиняемый в хищении средств Минобороны найден мертвым в СИЗО в Петербурге
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Адмиралтейские верфиРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Стабильный порядок (утверждённый) «обнаружения» расхитителей и распильщиков денег россиян: 1. объявление фамилии расхитителя (-лей). 2. отъезд подозреваемого за границу. 3. через несколько дней - удивление: подозреваемый оказался за границей. 4. запрос через интерпол. 5. интерпол посылает по адресу.
12 декабря, 15:48
vyachnick Новиков
910000
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