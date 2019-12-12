СР предложила утроить стоимость потребительской корзины

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму проект о расширении потребительской корзины и увеличении ее стоимости в три раза - до 31 тысячи рублей, сообщает пресс-служба эсеров.

"Руководитель парламентской фракции "Справедливая России" Сергей Миронов с коллегами внес в Госдуму программную инициативу о пересмотре потребительской корзины. Состав корзины существенно расширяется, ее стоимость возрастает втрое, что потребует соответствующего увеличения МРОТ", - говорится в сообщении.

Как отметил Миронов, потребительская корзина - основной социальный стандарт, от которого зависит расчет прожиточного минимума, минимальных зарплат, пособий.

"Но сегодня этот стандарт серьезно занижен, состав корзины не отвечает даже минимальным потребностям граждан, и со стороны государства это нечестно. Нынешний состав потребкорзины действует до конца 2020 года и скоро будет пересматриваться. В преддверии этого шага мы предлагаем свой проект состава, который считается по-честному и соответствует реальным расходам и нуждам людей", - приводятся слова Миронова в сообщении.

Как отмечается, в законопроекте СР отдельно рассчитывается стоимость трех составляющих корзины - продуктового набора, непродовольственных товаров и услуг. Так, продуктовый набор пересмотрен в соответствии с требованиями здорового питания, рекомендациями ВОЗ.

"Снижается норматив потребления хлебных продуктов и растительного масла. Но при этом в продуктовой корзине СР значительно возрастает доля фруктов (с 60 до 90 килограммов в год для трудоспособного населения), рыбы (с 18,5 до 27,1 килограмма), мясных продуктов (с 58,6 до 77 килограммов). В минимальный продуктовый набор также включаются витамины, справороссы учитывают и расходы граждан на питание вне дома. В результате стоимость продовольственной корзины возрастает с 4 800 рублей до 10 881 (с учетом цен и показателей 2018 года)", - говорится в сообщении.

Потребкорзина СР также содержит широкий набор лекарственных средств, предусматривает покупку мобильного телефона раз в четыре года, ноутбука - раз в семь лет. Расходы на непродовольственные товары увеличиваются с 2 395 до 5 717 рублей в месяц. Отмечается, что главную расходную часть потребкорзины в проекте СР составляют платные услуги - их стоимость оценивается в 14 489 рублей.