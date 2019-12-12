Мусульмане Москвы помогут проживающим в России дунганам

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Дунганская нация, проживающая в России, отождествляют себя неотъемлемой частью многомиллионной мусульманской общины страны, однако она нуждается в помощи, заявил РИА Новости в среду председатель общества дунган Самир Янчинов на круглом столе, состоявшемся в столичном культурном центре ДАР.

Дунгане – потомки китайских мусульман, которые переселились в Центральную Азию в конце XIX века.

"У нашего народа многовековая история. Дунгане жили и живут в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане, Китае и других странах. Но те из нас, кто имеет российский паспорт, а это тысячи и тысячи человек, относят себя именно к российской умме (общине). Здесь наша Родина", - сказал Ямчинов.

По его словам, массовое переселение представителей дунганского народа из Центральной Азии в Россию произошло более двадцати лет назад.

"Но если в целом посмотреть на ход истории, около полутора веков назад Российская империя приняла дунган под свое покровительство, выделив им земли на территории нынешних стран Центральной Азии", - добавил глава дунганской общины России.

Поэтому, считает Янчинов, история дунган и других мусульманских народов, их мирное сосуществование с представителями других верований "является примером согласия и уважительного отношения друг к другу".

"Дунгане – сунниты и исповедуют ханафитский мазхаб (одно из традиционных богословских направлений в исламе). Если у нас и есть какие-то отличия от единоверцев, то это не касается религии, а только лишь языка, так как мы используем дунганский диалект китайского языка", - отметил Абдулла Камаев, представляющий Духовное управление мусульман Российской Федерации.

По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, выступившего на круглом столе с приветственным словом, мусульманская община поможет в реализации ряда проектов представителям дунганского сообщества.