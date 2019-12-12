Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-12T14:10+0300
https://ria.ru/20191212/1562312999.html
Мусульмане Москвы помогут проживающим в России дунганам
https://cdn22.img.ria.ru/images/155738/73/1557387329_0:310:3072:2038_1036x0_80_0_0_a8b11d52dda7616b019360c8189f6d2c.jpg
РИА Новости

Мусульмане Москвы помогут проживающим в России дунганам

14:06 12.12.2019 (обновлено: 14:10 12.12.2019)
162
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Дунганская нация, проживающая в России, отождествляют себя неотъемлемой частью многомиллионной мусульманской общины страны, однако она нуждается в помощи, заявил РИА Новости в среду председатель общества дунган Самир Янчинов на круглом столе, состоявшемся в столичном культурном центре ДАР.
Дунгане – потомки китайских мусульман, которые переселились в Центральную Азию в конце XIX века.
"У нашего народа многовековая история. Дунгане жили и живут в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане, Китае и других странах. Но те из нас, кто имеет российский паспорт, а это тысячи и тысячи человек, относят себя именно к российской умме (общине). Здесь наша Родина", - сказал Ямчинов.
По его словам, массовое переселение представителей дунганского народа из Центральной Азии в Россию произошло более двадцати лет назад.
"Но если в целом посмотреть на ход истории, около полутора веков назад Российская империя приняла дунган под свое покровительство, выделив им земли на территории нынешних стран Центральной Азии", - добавил глава дунганской общины России.
Поэтому, считает Янчинов, история дунган и других мусульманских народов, их мирное сосуществование с представителями других верований "является примером согласия и уважительного отношения друг к другу".
"Дунгане – сунниты и исповедуют ханафитский мазхаб (одно из традиционных богословских направлений в исламе). Если у нас и есть какие-то отличия от единоверцев, то это не касается религии, а только лишь языка, так как мы используем дунганский диалект китайского языка", - отметил Абдулла Камаев, представляющий Духовное управление мусульман Российской Федерации.
По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, выступившего на круглом столе с приветственным словом, мусульманская община поможет в реализации ряда проектов представителям дунганского сообщества.
"Мы знаем, что жителям сел Саратовской области, где компактно проживают дунгане, требуется духовная и учебная литература, нужно построить мечеть, а пока действуют молельные дома. В силу своих возможностей Духовное управление мусульман Москвы, благотворительный фонд "Закят" окажут нашим собраться необходимую помощь", - заключил муфтий.
Пастух спит на пастбище в окрестностях Джалал-Абада.
11 февраля 2011, 13:40
Гавриловка по-киргизски10 февраля Национальная комиссия по государственному языку при президенте Киргизии инициировала ликвидацию всех русских географических названий и населенных пунктов в республике. Реакция из президентской администрации последовала быстро.
101000
Обсудить 1
Религия и мировоззрениерелигияЦентральная АзияНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваТаджикистанОбщество
Рекомендуем
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Российские муфтии приняли участие в Первом форуме исламской молодежи
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий: в диалоге религий не нужно говорить о превосходстве кого-либо
Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
Расшитые янтарем платья мусульман выставят на аукционе в Калининграде
Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
В ОАЭ рассказали об уровне взаимоотношений РФ с исламским миром
Мусульмане Узбекистана открыли колл-центр по вопросам фетв и молитв
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет
Спецслужбы Узбекистана ликвидировали подпольную религиозную "школу"
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело петербуржца, напавшего на двух брокеров с топором
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию
Ватикан
Ватикан закрывает дыры в бюджете пожертвованиями для бедных, пишут СМИ
Епископ Саак Машалян избран Константинопольским армянским патриархом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума обязала уведомлять о причинах блокировки электронных кошельков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл отметил снижение давления властей Украины на УПЦ
Марк Шагал. Плач Иеремии. Репродукция
Работы Шагала выставят на благотворительном аукционе по случаю Хануки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния