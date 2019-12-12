Генсек: в Варне могут разместить центр координации морских сил НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Болгария готова разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море, сообщил в четверг журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Действительно, мы обсуждали сегодня это предложение о размещении в Варне такого центра координации", - сказал Столтенберг после переговоров с премьером Болгарии.
Он пояснил, что в настоящий момент эти функции возложены на штаб военно-морских сил НАТО в Великобритании.
Премьер Болгарии Бойко Борисов отметил, что есть предварительная договоренность по координационному центру, он будет носить "сдерживающий" характер.
"Он призван играть исключительно сдерживающую роль", - сказал Борисов.
9 декабря, 16:40АкцентыВраг ты мне или не враг? В НАТО уже не считают Россию противникомМожет, они в Лондоне съели что-нибудь? Трамп же и Столтенберга завтраком кормил. И лидеров стран, что дают за оборону по два процента ВВП, ланчем бесплатным потчевал. Не иначе как подсыпал им в еду порошок миролюбия. Под разговоры о том, что с Москвой лучше ладить.