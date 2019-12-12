Генсек: в Варне могут разместить центр координации морских сил НАТО

Враг ты мне или не враг? В НАТО уже не считают Россию противником

Может, они в Лондоне съели что-нибудь? Трамп же и Столтенберга завтраком кормил. И лидеров стран, что дают за оборону по два процента ВВП, ланчем бесплатным потчевал. Не иначе как подсыпал им в еду порошок миролюбия. Под разговоры о том, что с Москвой лучше ладить.