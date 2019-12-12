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Ростовская область
Ростовская область
2019-12-12T14:04+0300
https://ria.ru/20191212/1562312838.html
В Таганроге начали производство нового типа башен для ветроустановок
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РИА Новости

В Таганроге начали производство нового типа башен для ветроустановок

14:04 12.12.2019
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© Фото : Siemens Gamesa Renewable Energy, S.AВетроустановка компании Siemens Gamesa
Ветроустановка компании Siemens Gamesa
© Фото : Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A
Ветроустановка компании Siemens Gamesa. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Дополнительную линию для серийного производства нового типа башен для ветроустановок Siemens Gamesa запустили на портфельной компании Роснано "Башни ВРС" в городе Таганроге Ростовской области.
Первое в России предприятие по производству стальных башен для ветроэнергетических установок открыли в Таганроге в конце 2018 года. Проект реализовали ООО "Башни ВРС" (акционеры ГК "Роснано" (24,5%), ПАО "Северсталь" (24,5%), WindarRenovables S.L. (51%)). Инвестиции в проект составили 772 миллиона рублей, проектная мощность - 100 башен в год.
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"Завод получил квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок Siemens Gamesa. На предприятии ввели дополнительную производственную линию для организации серийного производства нового типа башен", - сказал первый замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
Siemens Gamesa выступает в России поставщиком ветроустановок для проектов генерирующей компании "Энел Россия". Новые башни, произведенные в Таганроге, будут использоваться при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт в Ростовской области, а также Кольской ВЭС в Мурманской области мощностью 201 МВт, запуск которых планируется в 2020 году и 2021 годах соответственно.
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По данным представителя ООО "Башни ВРС", до конца года планируется изготовить 17 изделий для Siemens Gamesa и 78 для Vestas. "Проектная мощность компании в целом в 2020 году будет увеличена со 100 до 150 башен в год, и мы планируем произвести 144 башни в следующем году", - добавил он.
Как ранне сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в 2018 году три компании – "Роснано", "Росатом" и итальянская "Энел" - подписали с регионом соглашения о строительстве ветропарков. После реализации проектов Ростовская область станет крупнейшим производителем ветряной энергии.
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Ростовская областьАндрей СавельевSiemensРоснаноВасилий ГолубевРостовская областьМурманская областьТаганрогЭкономика
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