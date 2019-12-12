В МИД обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Власти Власти Эстонии открыто преследуют агентство Sputnik , административными методами мешают его работе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

Так, напомнила она, эстонская полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с МИА "Россия сегодня".

"Для российского средства массовой информации это означает невозможность перечислять зарплату 80 процентам сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги. Фактически полное прекращение деятельности", — сказала Захарова.

Кроме того, официальный Таллин в открытую использует откровенно карательные меры, добавила дипломат.

"Эстонские власти с энтузиазмом включились в общую кампанию по дискриминации СМИ в Прибалтике, в частности связанных с Россией", — заявила она.

Удивительно, что подобные гонения на СМИ практикуются в странах, которые причисляют себя к европейской демократии, считает Захарова.

"Мы призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, а также правозащитные и неправительственные структуры", — заключила официальный представитель МИД.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян , Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находятся полноценная редакция и офис Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.