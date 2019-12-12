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Медиавойны
2019-12-12T15:58+0300
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В МИД обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik
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РИА Новости

В МИД обвинили Эстонию в открытом преследовании Sputnik

13:39 12.12.2019 (обновлено: 15:58 12.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСтудия международного информационного агентства и радио Sputnik
Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Власти Эстонии открыто преследуют агентство Sputnik, административными методами мешают его работе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, напомнила она, эстонская полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с МИА "Россия сегодня".
"Для российского средства массовой информации это означает невозможность перечислять зарплату 80 процентам сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги. Фактически полное прекращение деятельности", — сказала Захарова.
Кроме того, официальный Таллин в открытую использует откровенно карательные меры, добавила дипломат.

"Эстонские власти с энтузиазмом включились в общую кампанию по дискриминации СМИ в Прибалтике, в частности связанных с Россией", — заявила она.

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Удивительно, что подобные гонения на СМИ практикуются в странах, которые причисляют себя к европейской демократии, считает Захарова.
"Мы призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, а также правозащитные и неправительственные структуры", — заключила официальный представитель МИД.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством. В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.
Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находятся полноценная редакция и офис Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
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МедиавойныМария ЗахароваМаргарита СимоньянSputnikМИД РФЭстонияВ мире
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