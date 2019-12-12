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Режиссер "Великого Гэтсби" собирается снимать "Мастера и Маргариту"
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РИА Новости

Режиссер "Великого Гэтсби" собирается снимать "Мастера и Маргариту"

13:35 12.12.2019
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© AFP 2019 / Timothy A. ClaryБразильская модель Жизель Бундхен и режиссер Баз Лурман перед ужином в честь выхода фильма "№5 the Film"
Бразильская модель Жизель Бундхен и режиссер Баз Лурман перед ужином в честь выхода фильма №5 the Film
© AFP 2019 / Timothy A. Clary
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, сообщает Deadline.
Осуществить эту покупку ему помогли правообладатели Светлана Мигунова-Дали ("Легенда № 17") и Грейс Ло. Продюсировать новый проект они будут вместе с Лурманом и Натальей Рогаль.
"Вот уже больше двадцати лет я ощущаю удивительную связь с этим романом, и мне давно хотелось приобрести права на эту необыкновенную книгу, – заявил Лурман. – Я так взволнован получить, наконец, возможность интерпретировать это произведение, которое стало в свое время настоящим прорывом".
"Это мечта, ставшая явью: работать с Базом Лурманом над "Мастером и Маргаритой". Слова Булгакова сохраняют сегодня такую же остроту, как и сто лет назад и мне сложно представить себе более блестящего и смелого режиссера на проект, который познакомит с этим романом весь мир", рассказала Светлана Мигунова-Дали.
Фильмом будет заниматься компания Baz & Co.
Лурман сейчас готовится к съемкам байопика об Элвисе Пресли, в котором сыграют Остин Батлер и Том Хэнкс.
Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике
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0302112
КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксБаз Лурман (Марк Лурман)Элвис ПреслиМихаил Булгаков
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