Режиссер "Великого Гэтсби" собирается снимать "Мастера и Маргариту"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, . Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, сообщает Deadline.

Осуществить эту покупку ему помогли правообладатели Светлана Мигунова-Дали ("Легенда № 17") и Грейс Ло. Продюсировать новый проект они будут вместе с Лурманом и Натальей Рогаль.

"Вот уже больше двадцати лет я ощущаю удивительную связь с этим романом, и мне давно хотелось приобрести права на эту необыкновенную книгу, – заявил Лурман. – Я так взволнован получить, наконец, возможность интерпретировать это произведение, которое стало в свое время настоящим прорывом".

"Это мечта, ставшая явью: работать с Базом Лурманом над "Мастером и Маргаритой". Слова Булгакова сохраняют сегодня такую же остроту, как и сто лет назад и мне сложно представить себе более блестящего и смелого режиссера на проект, который познакомит с этим романом весь мир", рассказала Светлана Мигунова-Дали.

Фильмом будет заниматься компания Baz & Co.