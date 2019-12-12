В Москве простились с Юрием Лужковым

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя

На ней присутствовали вдова Елена Батурина с детьми, а также другие члены семьи, друзья и коллеги.

В разное время проститься с покойным приезжали Владимир Путин, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Вячеслав Володин и многие другие.

В 11:00 патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание. В 14:00 гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почетного караула, которая отдала последние почести экс-градоначальнику.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, церемония назначена на 15:30.

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене, причиной смерти стала аллергическая реакция, проявившаяся во время плановой операции.