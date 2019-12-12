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2019-12-12T14:09+0300
https://ria.ru/20191212/1562311121.html
В Москве простились с Юрием Лужковым
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РИА Новости

В Москве простились с Юрием Лужковым

13:31 12.12.2019 (обновлено: 14:09 12.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
На ней присутствовали вдова Елена Батурина с детьми, а также другие члены семьи, друзья и коллеги.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
В разное время проститься с покойным приезжали Владимир Путин, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Вячеслав Володин и многие другие.
В 11:00 патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание. В 14:00 гроб с телом вынесли из храма под колокольный перезвон. Перед выходом выстроилась рота Почетного караула, которая отдала последние почести экс-градоначальнику.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, церемония назначена на 15:30.
Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в больнице в Мюнхене, причиной смерти стала аллергическая реакция, проявившаяся во время плановой операции.
Он занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.
О Юрии Лужкове читайте в справке РИА Новости >>
Прощание с Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Портрет Ю. Лужкова у гроба на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выражает соболезнования вдове Ю. Лужкова Елене Батуриной на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

Вынос гроба с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Обсудить 11
Храм Христа СпасителяУмер Юрий ЛужковНовости - Религия и мировоззрениеЮрий ЛужковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Глядишь на все это и порой кажется, что у этих людей даже рай особенный, не такой как у остальных смертных.
12 декабря, 14:07
Д Денис Хорошев
1821314
Хорошо пожил, хорошо нажился, хорошие похороны...Что ещё скажешь...
12 декабря, 14:32
waldemarwanke
2210103
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