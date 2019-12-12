МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии. В Кремле эту меру объяснили вынужденными ответными мерами, в Берлине считают высылку безосновательной.

"В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России", — заявили в дипломатическом ведомстве.

Беседа с послом продолжалась примерно полчаса, после чего Гайр покинул здание на Смоленской площади, отказавшись давать какие-либо комментарии по этому поводу.

"Вынужденная мера взаимности"

Высылку немецких дипломатов прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы это вынужденная ответная мера.

"Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны", — сказал он журналистам.

Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что этот инцидент не станет негативным фактором для дальнейшего расширения конструктивного диалога с Германией.

Реакция Берлина

Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

"Оно посылает неверный сигнал и неоправданно", — сказала журналистам представитель ведомства.

Она напомнила, что, высылая российских дипломатов, правительство Германии "реагировало тем самым на то, что российские органы, несмотря на многочисленные направляемые по высоким каналам запросы, недостаточно сотрудничали в расследовании убийства".

"Серьезное и безотлагательное сотрудничество российских органов остается крайне необходимым. Особенно после того как Генеральная прокуратура взяла на себя это расследование с тем обоснованием, что имеются многочисленные фактические улики, что убийство произошло или по поручению государственных органов России или же Чеченской Республики как части России", — добавили в МИД.

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Убийство в Берлине

Сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства.

Как писал онлайн-журнал Spiegel , следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

Позже то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что его имя, значащееся в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".

Позиция Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией". Он называл эти предположения "абсолютно беспочвенными", отмечая, что они не имеют никакого отношения к российским властям.

Президент Владимир Путин назвал высылку российских дипломатов некорректной. При этом он отметил, что говорить о кризисе в отношениях с Германией не следует, и пообещал, что Россия сделает все для того, чтобы разобраться в произошедшем и помочь немецким коллегам.

Путин также обратил внимание на то, что убитый в Берлине человек был боевиком и одним из организаторов взрывов в московском метро . По его словам, Москва не раз обращалась к властям Германии с просьбой выдать его, но не нашла понимания.