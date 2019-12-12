Показами в Петербурге завершился фестиваль Context. Diana Vishneva.

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. VII международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. завершился в Санкт-Петербурге показами спектаклей Grand Finale и Equal Elevations, сообщает пресс-служба смотра.

Grand Finale компании Хофеша Шехтера показали в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова, а Equal Elevations компании La Veronal - в в Белоколонном зале музея Фаберже.

Grand Finale — спектакль британского хореографа Хофеша Шехтера. "Спектакль одновременно комичен, мрачен и прекрасен, он порождает мир, полный анархической энергии и безжалостной комедии", - говорится в пресс-релизе. В Grand Finale участвуют танцовщики из восьми стран мира, а музыканты исполняют музыку самого Шехтера.

В постановке Equal Elevations испанской компании La Veronal танец вписывается в несценическое пространство, помогая зрителю по-новому взглянуть на хореографию и место ее представления.

© предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal 1 из 6 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера 2 из 6 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана 3 из 6 Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора 4 из 6 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган 5 из 6 Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора 6 из 6 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 1 из 6 Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal © предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» 2 из 6 Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера © Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 3 из 6 Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 4 из 6 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 5 из 6 Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган © предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva 6 из 6 Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора © Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva

Фестиваль 2019 года состоял из 9 спектаклей, 9 кинопоказов, 10 мероприятий параллельной программы и собрал около 7,5 тысяч зрителей, а также более 200 участников — хореографов, артистов, участников и слушателей параллельной программы.

В октябре фестиваль открыл Вечер молодых хореографов, победителем которого стал Кирилл Радев с работой "Клюв в сердце".