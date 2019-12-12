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2019-12-12T16:53+0300
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Показами в Петербурге завершился фестиваль Context. Diana Vishneva.
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РИА Новости

Показами в Петербурге завершился фестиваль Context. Diana Vishneva.

16:53 12.12.2019
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© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. VII международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. завершился в Санкт-Петербурге показами спектаклей Grand Finale и Equal Elevations, сообщает пресс-служба смотра.
Grand Finale компании Хофеша Шехтера показали в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова, а Equal Elevations компании La Veronal - в в Белоколонном зале музея Фаберже.
Grand Finale — спектакль британского хореографа Хофеша Шехтера. "Спектакль одновременно комичен, мрачен и прекрасен, он порождает мир, полный анархической энергии и безжалостной комедии", - говорится в пресс-релизе. В Grand Finale участвуют танцовщики из восьми стран мира, а музыканты исполняют музыку самого Шехтера.
В постановке Equal Elevations испанской компании La Veronal танец вписывается в несценическое пространство, помогая зрителю по-новому взглянуть на хореографию и место ее представления.
© предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии»Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal
Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal
1 из 6
Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal
© предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии»
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
2 из 6
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана
Кадр из фильма Лил Бак: Настоящий Лебедь Луи Валлекана
3 из 6
Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана
© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора
Кадр из фильма Балет сегодня Стивена Кантора
4 из 6
Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора
© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган
Кадр из фильма Каннингем Аллы Ковган
5 из 6
Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган
© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора
Кадр из фильма Балет сегодня Стивена Кантора
6 из 6
Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора
© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
1 из 6
Спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal
© предоставлена Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии»
2 из 6
Спектакль Grand Finale Хофеша Шехтера
© Rahi Rezvani, предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
3 из 6
Кадр из фильма "Лил Бак: Настоящий Лебедь" Луи Валлекана
© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
4 из 6
Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора
© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
5 из 6
Кадр из фильма "Каннингем" Аллы Ковган
© предоставлено пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
6 из 6
Кадр из фильма "Балет сегодня" Стивена Кантора
© Mark Squires, предоставлена пресс-службой Международного фестиваля Context. Diana Vishneva
Фестиваль 2019 года состоял из 9 спектаклей, 9 кинопоказов, 10 мероприятий параллельной программы и собрал около 7,5 тысяч зрителей, а также более 200 участников — хореографов, артистов, участников и слушателей параллельной программы.
В октябре фестиваль открыл Вечер молодых хореографов, победителем которого стал Кирилл Радев с работой "Клюв в сердце".
Также в октябре состоялась параллельная программа, включившая в себя открытые дискуссии, мастер-классы по хореографии в Москве и Петербурге и лаборатории по фотодокументированию движения и работе со сценическим светом в Москве.
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