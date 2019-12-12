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Двое военных пострадали при тушении пожара на "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости

Двое военных пострадали при тушении пожара на "Адмирале Кузнецове"

13:22 12.12.2019 (обновлено: 15:05 12.12.2019)
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СЕВЕРОМОРСК, 12 дек — РИА Новости. При тушении пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали двое военнослужащих, сообщила пресс-служба Северного флота.
Они получили ожоги дыхательных путей, угрозы для жизни нет.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Справка
Пожар начался в 10:16 (мск) во время сварочных работ в трюме первого энергоблока.

"На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание", — заявил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По последним данным, пострадали десять человек, семеро из них госпитализированы. Ранее сообщалось, что судьба еще двух рабочих неизвестна, однако в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" эту информацию не подтвердили.
Горение локализовано, всех ремонтников, которые находились на крейсере, эвакуировали. Боеприпасов и вооружения на корабле не было.
Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
13:10
"Звездочка" опровергла данные о пропаже рабочих с "Адмирала Кузнецова"

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду.
Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля. "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
18 ноября 2016, 17:13
Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.
9193301670
Обсудить 19
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияСевероморскПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да когда же это корыто дырявое потонет уже?! Вечные многомиллиардные ремонты чередуются с "боевыми" миссиями, в рамках которых теряются несколько самолетов за неделю (привет сирии). Весь мир давно смеется над этим плавучим тазом. Может, хватит уже позориться?!
12 декабря, 13:52
ЕМЕнисей Могучий
13310033
Кузю давно пора в лом сдать.
12 декабря, 13:24
Сергей
10000028
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