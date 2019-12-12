Двое военных пострадали при тушении пожара на "Адмирале Кузнецове"

СЕВЕРОМОРСК, 12 дек — РИА Новости. При тушении пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали двое военнослужащих, сообщила пресс-служба Северного флота.
Они получили ожоги дыхательных путей, угрозы для жизни нет.
Пожар начался в 10:16 (мск) во время сварочных работ в трюме первого энергоблока.
"На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание", — заявил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
По последним данным, пострадали десять человек, семеро из них госпитализированы. Ранее сообщалось, что судьба еще двух рабочих неизвестна, однако в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" эту информацию не подтвердили.
Горение локализовано, всех ремонтников, которые находились на крейсере, эвакуировали. Боеприпасов и вооружения на корабле не было.
Восстановление "Адмирала Кузнецова"
Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду.
Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля. "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.
18 ноября 2016, 17:13Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.