Двое военных пострадали при тушении пожара на "Адмирале Кузнецове"

СЕВЕРОМОРСК, 12 дек — РИА Новости. При тушении пожара на авианесущем крейсере " При тушении пожара на авианесущем крейсере " Адмирал Кузнецов ", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали двое военнослужащих, сообщила пресс-служба Северного флота.

Они получили ожоги дыхательных путей, угрозы для жизни нет.

Пожар начался в 10:16 (мск) во время сварочных работ в трюме первого энергоблока.

"На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание", — заявил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По последним данным, пострадали десять человек, семеро из них госпитализированы. Ранее сообщалось, что судьба еще двух рабочих неизвестна, однако в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" эту информацию не подтвердили.

Горение локализовано, всех ремонтников, которые находились на крейсере, эвакуировали. Боеприпасов и вооружения на корабле не было.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду.