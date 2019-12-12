Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА 12 дек — РИА Новости. Опубликовано видео пожара на авианесущем крейсере " Опубликовано видео пожара на авианесущем крейсере " Адмирал Кузнецов ", который находится на ремонте в Мурманске

На кадрах видно, что корабль затянут черным дымом.

Пожар начался в 10:16 (мск) во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей.

По последним данным, пострадали шесть человек. Ранее сообщалось, что судьба еще двух рабочих неизвестна, однако в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" эту информацию не подтвердили.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.