Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА 12 дек — РИА Новости. Опубликовано видео пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в Мурманске.
На кадрах видно, что корабль затянут черным дымом.
Пожар начался в 10:16 (мск) во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей.
По последним данным, пострадали шесть человек. Ранее сообщалось, что судьба еще двух рабочих неизвестна, однако в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" эту информацию не подтвердили.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Восстановление "Адмирала Кузнецова"
Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.
"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.
18 ноября 2016, 17:13Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.