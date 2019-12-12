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2019-12-12T13:55+0300
https://ria.ru/20191212/1562307580.html
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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РИА Новости

Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

12:33 12.12.2019 (обновлено: 13:55 12.12.2019)
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МОСКВА 12 дек — РИА Новости. Опубликовано видео пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в Мурманске.
На кадрах видно, что корабль затянут черным дымом.
Андрей Чибис, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 21 марта 2019
12:23
Глава Мурманской области выехал к месту пожара на "Адмирале Кузнецове"
Пожар начался в 10:16 (мск) во время сварочных работ в трюме первого энергоблока из-за возгорания силовых кабелей.
По последним данным, пострадали шесть человек. Ранее сообщалось, что судьба еще двух рабочих неизвестна, однако в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" эту информацию не подтвердили.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.
"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
18 ноября 2016, 17:13
Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МЧС РФМурманскПроисшествия
Популярные комментарии
Так потому с ним так, ЧТО ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ. И пожар не возникает сам собой и краны не падают, и доки не тонут! Вы верите в троекратные совпадения??? Тут СМЕРШ нужен, без него никак! Или сейчас не военное время? А как же "гибридная война" с Западом??? Она идёт, глупо этого не видеть.
12 декабря, 13:03
Von Stirliz
8042002
На Кузнецове явно орудует банда вредителей. СК и ФСБ стоит заняться
12 декабря, 12:51
SSSergey Sergeev
8003000
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