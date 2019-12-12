Некоторые статьи Конституции требуют корректировки, заявил сенатор

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Основополагающие статьи Конституции трогать не следует, однако ряд норм, в том числе об оказании бесплатной медпомощи, требует корректировки, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Основополагающие статьи Конституции трогать не следует, однако ряд норм, в том числе об оказании бесплатной медпомощи, требует корректировки, считает первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция РФ.

"Внесение поправок в Конституцию - вопрос не такой однозначный. Конституция пишется не на сиюминутную потребу. Документом закладываются скрепы государства, поэтому он должен быть рассчитан на длительный срок. По сути, с момента принятия Основного закона государство приобретает правовой статус, который не может меняться ситуативно", - сказал сенатор журналистам в четверг.

С другой стороны, хотя Конституция догма, любая догма тоже может и должна подвергаться сомнениям – жизнь не стоит на месте, добавил он. "Однако, чтобы не натворить дел, я бы разделил Основной закон на два блока: который править нельзя и который можно. К неизменяемому блоку следует отнести нормы, составляющие фундамент государства, например, что вся власть в Российской Федерации принадлежит народу. Это основополагающий тезис, и его оспаривать нельзя", - отметил политик.

В то же время в Конституции содержатся статьи, которые парламентарий назвал бы условно техническими. "Вот как раз их пересматривать допустимо. Возьмем 41 статью, где говорится, что все граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Статья очень хорошая, но понятно, что с условием развития иных форм хозяйствования, в том числе​ оказания платных услуг в здравоохранении, возникает потребность определенным образом ее скорректировать", - полагает он.

А именно – определить объем прав людей на бесплатную и платную медпомощь, пояснил Калашников. "Иначе какая-то странная ситуация получается: по Конституции мы имеем право на бесплатную медпомощь, а вот высокотехнологичная медицина, современные лекарства нам оказываются недоступны. То есть в статье необходимо уточнить следующее: действительно ли вся медицинская помощь, требуемая для полного оздоровления человека, бесплатна, или лишь какая-то ее часть?", - отметил законодатель.

По его словам, в Основном законе есть и другие статьи, которые можно отнести к условно техническим и, которые поэтому возможно корректировать в соответствии с требованием времени, полагает он.​