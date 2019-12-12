Начал работу официальный сайт 75-летия Победы

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU начал работу, сообщает в четверг пресс-служба президента России.
Сайт Победы функционирует с 2005 года, его контент обновляется каждые пять лет.
"MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, сайт MAY9.RU будет сообщать о памятных, праздничных, образовательных акциях, запланированных на 2020 год. Также там будут размещены архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начал работать в четверг. По словам Пескова, всю информацию по 75-летию Победы можно будет черпать на сайте, который станет новостным и историческим агрегатором. На сайте разместят фотоархив, описание ключевых событий войны, опубликуют записи диктора Юрия Левитана