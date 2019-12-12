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Россия изучает просьбу Казахстана по порядку пребывания граждан
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РИА Новости

Россия изучает просьбу Казахстана по порядку пребывания граждан

12:42 12.12.2019
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© Фото : МГИМО Университет МИД РоссииДиректор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
© Фото : МГИМО Университет МИД России
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Россия рассматривает просьбу Казахстана о возможности изменения порядка пребывания казахстанских граждан на территории РФ, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
Как отметил Стерник, сегодня граждане Казахстана могут находиться в России свыше 90 дней, если они легально работают или учатся в РФ.
"Действительно, казахстанская сторона обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка пребывания тех своих граждан, которые приезжают сюда с иными - частными целями. Этот вопрос подробно обсуждался по линии МИДов двух стран. Мы информировали партнеров о находящихся на рассмотрении поправках к Федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", суть которых в расширении и уточнении оснований для превышения установленных сроков пребывания иностранных граждан в России", - сказал директор департамента.
Ранее председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что с 2014 года у двух государств отсутствует паритет в вопросе пребывания казахстанских граждан в России и российских граждан в Казахстане. Россияне могут находиться в Казахстане 90 дней, затем могут выехать и сразу вернуться обратно, а гражданам Казахстана после 90 дней в РФ нужно покидать страну на 90 дней, и только потом есть возможность вернуться в Россию.
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