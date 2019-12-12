Россия изучает просьбу Казахстана по порядку пребывания граждан

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Россия рассматривает просьбу Казахстана о возможности изменения порядка пребывания казахстанских граждан на территории РФ, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник

Как отметил Стерник, сегодня граждане Казахстана могут находиться в России свыше 90 дней, если они легально работают или учатся в РФ.

"Действительно, казахстанская сторона обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка пребывания тех своих граждан, которые приезжают сюда с иными - частными целями. Этот вопрос подробно обсуждался по линии МИДов двух стран. Мы информировали партнеров о находящихся на рассмотрении поправках к Федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", суть которых в расширении и уточнении оснований для превышения установленных сроков пребывания иностранных граждан в России", - сказал директор департамента.