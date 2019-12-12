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2019-12-12T12:23+0300
https://ria.ru/20191212/1562307306.html
МИД: подключение Казахстана к "Силе Сибири–2" технически осуществимо
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РИА Новости

МИД: подключение Казахстана к "Силе Сибири–2" технически осуществимо

12:23 12.12.2019
1982
© Фото : МГИМО Университет МИД РоссииДиректор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
© Фото : МГИМО Университет МИД России
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Подключение Казахстана к газопроводу "Сила Сибири-2" технически осуществимо, обсуждение вопроса может быть только после официального обращения, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Обсуждать такие вопросы можно тогда, когда поступают официальные обращения. С технической точки зрения, насколько нам известно, подобное подключение осуществимо", - сказал Стерник, отвечая на вопрос о том, возможно ли подключение Казахстана к газопроводу.
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Ранее первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что Казахстан изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области (ВКО) путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2".
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
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Сила Сибири-2Александр СтерникСила Сибири (газопровод)ГазпромМИД РФСНГМоскваКитайКазахстанЭкономика
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