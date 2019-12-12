МИД: подключение Казахстана к "Силе Сибири–2" технически осуществимо

"Обсуждать такие вопросы можно тогда, когда поступают официальные обращения. С технической точки зрения, насколько нам известно, подобное подключение осуществимо", - сказал Стерник, отвечая на вопрос о том, возможно ли подключение Казахстана к газопроводу.