МИД: подключение Казахстана к "Силе Сибири–2" технически осуществимо

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Подключение Казахстана к газопроводу "Сила Сибири-2" технически осуществимо, обсуждение вопроса может быть только после официального обращения, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Обсуждать такие вопросы можно тогда, когда поступают официальные обращения. С технической точки зрения, насколько нам известно, подобное подключение осуществимо", - сказал Стерник, отвечая на вопрос о том, возможно ли подключение Казахстана к газопроводу.
Ранее первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что Казахстан изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области (ВКО) путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2".
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
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