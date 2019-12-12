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2019-12-12T12:11+0300
https://ria.ru/20191212/1562306743.html
Крупные ЧП на военных кораблях в России в 2007-2019 годах
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РИА Новости

Крупные ЧП на военных кораблях в России в 2007-2019 годах

12:11 12.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
12 декабря 2019 года в Мурманске при проведении ремонтных произошло возгорание на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке. Пожар произошел из-за сварочных работ. Пострадали три человека.
В ночь на 30 октября 2018 года на судоремонтном заводе в Мурманске при проведении операции по спуску на воду авианосца "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: из-за перебоев в подаче электроэнергии были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду, кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца. В результате инцидента один человек пропал без вести, четверо пострадали, позже один из пострадавших скончался в больнице.
27 апреля 2017 года в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии в результате столкновения с другим кораблем, следовавшим под флагом Того. Позже "Лиман" затонул. Экипажи обоих судов были спасены, жертв нет.
7 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге на "Северной верфи" на ремонтируемом военном корабле произошел хлопок без горения. В результате один человек погиб, шесть были доставлены в больницу.
4 ноября 2014 года пожар вспыхнул в кормовой части большого противолодочного корабля Черноморского флота "Керчь". Огонь охватил 80 квадратных метров площади, с помощью трех противопожарных катеров он был локализован. БПК "Керчь" находился на плановом ремонте и был пришвартован в севастопольской бухте. В результате происшествия никто из военнослужащих и гражданского персонала завода не пострадал.
31 июля 2012 года на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп" во время проведения стрельб выпущенный из артиллерийской установки снаряд попал в одну из шлюп-балок левого борта в кормовой части корабля, что привело к разрыву снаряда. Осколками снаряда были ранены пять военнослужащих, находившихся во время стрельбы на палубе. В результате один матрос погиб, четверо пострадали.
29 декабря 2011 года в Мурманской области на субмарине проекта "Дельфин" – атомной подлодке К-84 "Екатеринбург", находившейся в плавдоке 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково, произошел пожар. По данным Минобороны, во время проведения огневых работ воспламенились деревянные строительные леса, смонтированные вокруг лодки. Затем огонь перекинулся на легкий внешний корпус со специальным резиновым противогидролокационным покрытием. В результате пожара на подлодке пострадали девять человек – семь членов экипажа и два сотрудника МЧС.
24 сентября 2010 года в ходе пополнения расходной цистерны эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый" в машинном отделении произошел разлив топлива и его воспламенение. Усилиями дежурно-вахтенной службы пожар был ликвидирован в течение короткого промежутка времени. Площадь возгорания составила около четырех квадратных метров. Угрозы возникновения экологической, химической и радиационной опасности не было. В ходе тушения пожара пострадали пять моряков, которые после оказания неотложной медицинской помощи были госпитализированы. От полученных ожогов скончался один из пострадавших. Он кинулся в самое пекло, перекрыл топливопровод и предотвратил взрыв корабля, на котором находилось 300 моряков.
8 ноября 2008 года во время заводских ходовых испытаний в Японском море произошел пожар на российской атомной подлодке К-152 "Нерпа". В результате несанкционированного срабатывания системы пожаротушения в отсеки стала поступать смесь фреона и тетрахлорэтилена. Погибли 20 человек, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением. Всего на борту АПЛ было 208 человек.
28 декабря 2007 года пожар произошел на ремонтном судне министерства обороны РФ в порту Петропавловска-Камчатского. С борта судна были эвакуированы 48 человек. Один из них, вахтенный матрос-контрактник, был госпитализирован с ожогами дыхательных путей. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Его очаг располагался вблизи распределительного устройства в машинном отделении.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияСправкиПроисшествия
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